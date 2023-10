L'usine Fiat, ce projet de partenariat algéro-italien est, tous comptes faits, dans les dernières retouches avant que celles-ci n'entament la dernière ligne droite devant aboutir à la phase liée à la production. C'est ce qu'a indiqué le wali d'Oran, Saïd Sayoud, lors de sa dernière sortie médiatique. Se référant d'abord aux dernières déclarations des responsables de l'usine algéro-italienne implantée dans la zone industrielle de Tafraoui, dans la daïra de Oued Tlélat, il a tenu à faire savoir que «la première voiture Fiat sortira de l'usine à la fin de l'année en cours». Par la même occasion le wali n'a pas omis la partie algérienne qui a tenu ses engagements, en concrétisant, en un laps de temps record, les travaux lui revenant de droit. Il a, dans ce sens, indiqué que «le chantier en question est d'autant plus important qu'il a connu un avancement rapide», soulignant que «le projet a été réalisé dans un délai de moins d'une année». Évoquant la structure de base en question, Said Sayoud a fait savoir que «le chantier connaît un taux d'avancement de plus de 70%». Il s'agit, selon la même source, de «la réalisation de la bâtisse abritant l'usine et l'équipement de celle-ci»; en plus, a-t-il ajouté, de plusieurs autres besoins qui ont été satisfaits, à savoir l'aménagement de la zone industrielle de Tafraoui, le raccordement de l'usine aux réseaux d'électricité et de gaz». «En dépit de toutes les difficultés rencontrées, notamment pour ce qui a trait à l'alimentation de la région en grandes quantités d'énergie, nous avons tout de même réussi à trouver une solution, particulièrement pour ce qui a rapport avec la quantité devant alimenter ladite usine», a-t-il affirmé, avant de revenir à la question liée à la mise en place de deux grandes lignes de liaison internet de haut débit et, de surcroît, en fibre optique». L'eau ne risque aucunement de manquer, en dépit de toutes les conditions et les circonstances. Dans le même ordre d'idées, le wali d'Oran a fait savoir que «la localité de Tafraoui tout entière est rattachée via le réseau alimentant la daira de Oued Tlélat, à la géante adduction du couloir Mostaganem-Arzew-Oran, le MAO et ce sur une distance linéaire de 24 km. Cette connexion a coûté la mobilisation d'une importante enveloppe financière de 1,7 milliard de dinars, équivalent à 170 milliards de centimes», a affirmé Sayoud. «Outre l'alimentation de ladite usine, le projet en question alimentera également toute la région de Tafraoui, agglomérations et douars», a expliqué le chef de l'exécutif. Toujours dans ce cadre, trois entreprises ont été installées récemment, ces dernières avaient pour mission principale la réalisation des travaux d'aménagement externe de l'usine de véhicules de la marque Fiat dans la zone industrielle de Tafraoui. La première entreprise est appelée à réaliser les travaux d'aménagement extérieurs aux abords de l'usine, sur une superficie de 40 hectares, où elle devra entreprendre les travaux d'aménagement de la route, ainsi que le raccordement de l'usine aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. La seconde entreprise a été chargée de la réalisation des travaux sur une surface de 38 ha dans la zone d'extension de l'usine, alors que la troisième prend en charge l'aménagement de la zone réservée à la concentration des entreprises de sous-traitance sur une superficie de 42 ha. Outre le respect des délais, les responsables chargés du suivi du projet, à leur tète le wali d'Oran, ont mis l'accent sur la conformité des travaux aux normes requises, soulignant que «les travaux doivent être effectués en mode continu ou encore en H/24 par trois équipes se relayant, afin que l'usine automobile Fiat puisse entrer en production dans les délais impartis. À cela s'ajoute l'installation d'une cellule de suivi au niveau de la zone industrielle de Tafraoui, composée de différentes directions exécutives. Celle-ci a pour mission de veiller, sur place, au rythme des travaux et permettre de surmonter d'éventuelles difficultés.