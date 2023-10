Une panne technique a complètement bloqué, hier, l’activité du tramway sur l’axe reliant la zone Palma au terminus Benabdelmaek Ramdane dans la ville de Constantine. Si les nombreux usagers ont été avertis, cela s’est fait avec du retard. Ce qui a provoqué une colère chez certains usagers qui se sont plains auprès du service client de l’entreprise. Le plus désagréable, fut le moment où les abonnés ont été « bloqués » (pendant plus de 15 minutes) à l’intérieur du tramway. Après avoir pris leur mal en patience pendant quelques minutes, les voyageurs ont réagi. Et de manière musclée réclamant l’ouverture des portes sous peine de déposer plainte. Les usagers ont été déçus par ce désagrément mais aussi par la manière dont il a été géré. Beaucoup d’entre eux ont déploré les conséquences directes de ce désagrément. D’autant plus qu’ils ont dû arriver en retard sur leurs lieux de travail. D’autres « victimes » avaient des rendez-vous médicaux qu’ils n’ont pas pu honorer.