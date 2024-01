Le nouveau président du MSP, Abdelali Hassani, a salué lors d'une allocution devant le conseil consultatif de son parti, la dynamique diplomatique multiple en faveur de la cause palestinienne, à l'image «du procès pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye, aux Pays-Bas, l'appel de l' Algérie à la communauté internationale de rejeter d'une seule voix le projet de déportation des Palestiniens et son soutien de la demande palestinienne d'obtention de la qualité de membre à part entière». «Ce procès a levé le voile sur la barbarie de l'entité sioniste», a-t-il poursuivi à ce propos.

Il accuse en outre Israël «de tenter de cacher son échec et celui de ses alliés occidentaux, en tentant de propager la guerre aux pays limitrophes et certains pays arabes comme le Liban pour entraîner dans la fournaise toute la région du Moyen-Orient». «Le développement que connaît notre cause centrale nous incite comme toujours à revendiquer «l'évolution de la position officielle de l'Algérie» qui devra, poursuit-il, «s'inspirer et s'aligner sur la position du peuple...».

Et d'ajouter, «il est temps de passer de la position de principe (avec la Palestine qu'elle ait tort ou raison!) vers une position plus efficace et agissante appuyant la résistance palestinienne». Il a évoqué également la guerre en Ukraine, un pays qui finira par être divisé du fait que l'Occident se préoccupe davantage de la protection d'Israël. Il a aussi évoqué les conflits dans les pays du Sahel et leurs conséquences sur l' Algérie, la Libye, le Soudan, qui risque de subir une autre division....».

Évoquant la prochaine échéance politique, le patron du MSP a estimé que la prochaine présidentielle est un rendez-vous essentiel pour l'ensemble de la classe politique. «Les différents partis visibles sur la scène politique ont organisé en 2023 leurs congrès respectifs ayant abouti au changement de leurs directions politique», a rappelé le patron du parti islamiste. Si aux yeux de Hassani, cette modification est opérée en prévision de la prochaine étape, il souhaite que «cette alternance au sein des formations politiques contribuera à la réhabilitation de l'action partisane et politique, à la consécration de la transparence, la compétition transparente autour des idées et des programmes et permettra aux partis d'exprimer librement leurs positions et de s'exprimer sur la gestion des affaires publiques...».

L'année 2024, dira-t-il, «sera encadrée par la présidentielle prochaine, qui constitue un évènement majeur qui contribuera à structurer l'action politique de toutes les composantes de la scène politique, au niveau du pouvoir, au niveau de la classe politique et la société civile qui joue un rôle important sur la scène politique».

Il considère cette échéance comme une occasion pour «réclamer l'ouverture du champ politique médiatique et le dépassement des pratiques et usages obsolètes qui ne permettent plus de gérer la chose publique...».

Sur le même sillage, le président du MSP, a indiqué que «l'année 2024 connaîtra plusieurs élections présidentielles dans soixante-dix pays à travers le monde, dont les plus importantes se dérouleront aux États-Unis, en Russie, en Europe et dans quelques pays en Amérique du Sud...».

Il a signalé que «des données préliminaires prévoient la montée de l'extrême droite en raison de la faillite de la civilisation occidentale...». «L'année 2024 connaîtra l'hégémonie de l'intelligence artificielle (IA)», a-t-il encore prédit. Il prévoit aussi «la décroissance de l'économie mondiale, la hausse de l'inflation, l'augmentation des tarifs du transport des marchandises en raison des tensions en mer Rouge...».

Abderrezak Makri et Aboudjerra Soltani, Abderrahmane Saïdi et d'anciens présidents étaient présents à ce conseil. L'évaluation des réalisations et perspectives figurent à l'ordre du jour de cette session au cours de laquelle le bureau exécutif soumettra un rapport sur l'action précédente et présentera son plan d'action pour 2024.