Nous sommes en décembre 2019. Les premières lueurs d'espoir apparaissent dans une scène politique et sociale, agitée des mois auparavant par le plus fabuleux Mouvement populaire de l'air moderne. Des millions d'Algériens manifestaient pacifiquement pour empêcher un cinquième mandat au président Bouteflika. La démission de ce dernier confirmait la force de la société et son statut d'acteur politique de premier ordre. Mais dans le même temps, cela annonçait une période d'incertitude. Les Algériens qui maintenaient la pression, écoutaient les solutions proposées par les uns et les autres. Entre une période de transition aux conséquences plus qu'incertaines et un retour à la Constitution à travers une élection présidentielle, l'instance de dialogue installée par le défunt président par intérim, Abdelkader Bensalah, a opté pour la solution constitutionnelle. La présidentielle s'est tenue le 12 décembre 2019. Abdelmadjid Tebboune remporte la majorité des suffrages.

L'homme a fait campagne à l'appui de 54 engagements qu'il disait vouloir réaliser en 5 ans de mandat. Mais il est arrivé à la tête d'un pays en crise économique profonde. Des déficits s'accumulent. Les balances commerciales et de paiement dans le rouge. Les prix du pétrole frôlaient les 40 dollars. Les autres secteurs de l'économie vacillaient. De nombreux patrons en prison, attendant leur jugement. De même que des walis, ministres et hauts fonctionnaires. Plus aucun investissement depuis des mois. Des dizaines de milliers d'emplois étaient perdus. Le seul point positif dans le tableau peu reluisant était bien entendu, le niveau d'endettement extérieur qui était quasi nul.

Abdelmadjid Tebboune a entamé son mandat un 19 décembre 2019. Ses premières déclarations étaient pour les 10 millions d'Algériens déclassés, car vivant loin des commodités. Il fut le premier homme politique à pointer du doigt ces lieux où la vie était difficile: «Zones d'ombre». Ainsi les qualifia le chef de l'État, dont la première décision a consisté en la mise en oeuvre d'un programme spécial dédié à l'élimination de toutes les zones d'ombre. Mais où trouver l'argent? Le président de la République l'a bel et bien trouvé, et les premiers dinars dépensés sous sa présidence l'ont été en direction des plus démunis parmi les Algériens. L'acte n'était en rien populiste, puisque d'innombrables chantiers ont vu le jour aux quatre coins du pays.

L'avènement de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, a trouvé un Président tout occupé à mettre les premiers jalons de sa politique. Contrairement à beaucoup d'autres chefs d'État de par le monde, Abdelmadjid Tebboune a pris la mesure de la gravité de la situation et pris d'autorité les premières mesures qui s'imposaient à l'époque. Conscient de sa responsabilité dans la protection de la santé des Algériens, le chef de l'État s'est exprimé très vite à la nation et pris le ton qu'il fallait. Les Algériens, même ceux qui doutaient des compétences de l'homme, ont admis que derrière leur écran, c'est un grand Président qui s'adressait à son peuple. On peut dire que Abdelmadjid Tebboune avait senti d'instinct la gravité de la situation et pris toute sa responsabilité en tant que premier magistrat du pays. Les premiers mois de sa présidence auront été particuliers. Aucun de ses prédécesseurs n'avait eu à relever autant de défis en même temps.

Consacrant toute son énergie à la gestion de la pandémie, le président Tebboune a démontré de grandes qualités de leader. Et pour cause, au moment où en Europe et aux États-Unis, les autorités avaient toutes les peines du monde à circonscrire la propagation du virus, en Algérie, la situation était restée sous contrôle, sans que l'État n'ait eu besoin de recourir à l'endettement extérieur. Les plus grands pays ont été jusqu'à doubler l'encours de leur dette. Les Algériens qui, à travers les réseaux sociaux et les médias ont vu ce qui se passait à l'étranger, ont admis la perspicacité du président Tebboune que la crise sanitaire a véritablement révélé aux yeux des Algériens.

Et c'est cet homme qui aurait pu abandonner son programme en raison de l'urgence sanitaire, qui a, au contraire décidé des premières mesures alors que le pétrole valait 26 dollars le baril. La hausse du Snmg, la défiscalisation des salaires de 3 000 DA et autres mesures sociales ont vu le jour. En pleine crise. Les Algériens ont bien vu un Président qui tient ses promesses et sait être ferme quant il le faut. Ils l'ont adopté...