On la retrouve dans les assistants des voitures, dans les téléphones pour faire de la reconnaissance faciale, pour générer des images ou en tant qu'assistants virtuels. Mais d'où vient l'intelligence artificielle et comment s'est-elle démocratisée?

Elle peut générer des images à la demande, allumer la lumière dans une maison, déverrouiller un téléphone à partir d'un visage ou d'une empreinte digitale ou même aider une voiture à se garer. Depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle (IA) est utilisée au quotidien.

L'Union internationale des communications (UIT) a organisé à Genève, les 6 et 7 juillet un sommet consacré à l'IA. L'évènement a réuni quelque 3000 participants, dont des dirigeants de l'industrie, des universitaires et des décideurs. Par ailleurs en Chine, la conférence annuelle sur l'intelligence artificielle se déroule à Shanghai jusqu'à la fin de la semaine.

C'est quoi l'intelligence artificielle?

C'est un domaine informatique qui se concentre sur la création de machines capables de simuler des processus cognitifs humains, tels que l'apprentissage, la perception, le raisonnement et la prise de décision.

Cela a pour but de développer des systèmes qui peuvent accomplir des tâches effectuées à l'origine par l'humain.

Ces systèmes utilisent des algorithmes et des modèles statistiques pour analyser les données, apprendre des exemples passés et prendre des décisions par eux-mêmes.

Les premières recherches sur l'IA ont commencé, il y a plus de 70 ans déjà. En effet, si la démocratisation de l'intelligence artificielle est récente, cela fait plusieurs dizaines d'années que les recherches dans ce domaine ont débuté. L'idée de l'IA remonte à bien avant les années 1950, avec des concepts et des histoires de machines intelligentes présents dans la science-fiction depuis des décennies. Cependant, c'est dans les laboratoires de recherche et les universités, notamment américaines que l'IA a commencé à prendre forme. Parmi les chercheurs pionniers dans le domaine, on retrouve le scientifique américain du Massachusetts Institute of Technology (MIT) Marvin Lee Minsky (1927-2016). Il définit l'IA comme «la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que: l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique «.

Comment fonctionne l'IA?

L'intelligence artificielle peut fonctionner de plusieurs manières différentes.

D'un côté, l'IA peut fonctionner grâce au «machine learning» (apprentissage automatique en français). Il s'agit de nourrir l'IA de données pour qu'elle puisse en tirer des enseignements afin de s'améliorer. De l'autre côté, le «deep learning» (apprentissage profond en français) reproduit le processus d'apprentissage du cerveau humain, avec une précision qui augmente au fil du temps. Un procédé va être privilégié par rapport à l'autre en fonction du résultat souhaité.

Par exemple, pour des tâches simples comme activer une commande vocale pour allumer une ampoule, le «machine learning» va être privilégié.

Pour déverrouiller un téléphone à l'aide de la reconnaissance faciale, le «deep learning» sera plus largement employé.

Le travail sur l'intelligence artificielle concerne de nombreux domaines. Parmi les plus réputés, il y a les Gafam, à savoir Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Ces géants du numérique investissent fortement dans la recherche et le développement de l'IA, en employant des experts et en produisant des appareils et services utilisant l'IA pour fonctionner. Par ailleurs, de nombreuses jeunes pousses (start-up en anglais) travaillent aussi dans ce domaine, pour développer de nouveaux modèles et conduire des expériences pour augmenter les capacités de l'IA. Par exemple, l'entreprise américaine Open AI s'est spécialisée dans le raisonnement artificiel. Elle a notamment lancé en novembre 2022 l'outil ChatGPT, un agent conversationnel ou chatbot capable de répondre à n'importe quelle question qui lui est posée.

Au-delà du domaine professionnel, l'IA est très présente aussi dans la sphère universitaire. Partout sur la planète, les universités contribuent au développement de l'IA à travers la recherche, mais aussi leurs programmes académiques. En Suisse, l'université de Genève et l'ETH Zurich (Institut fédéral technologique suisse) ont lancé en octobre 2021 un Laboratoire pour la diplomatie scientifique. L'objectif de ce pôle est de tenter de répondre à des questions diplomatiques complexes grâce aux nouvelles technologies de machine learning, dont l'IA.

Une technologie controversée

Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle suscite toutefois de nombreuses craintes. D'une grande complexité technique, les systèmes d'IA fascinent autant qu'ils inquiètent. S'ils peuvent sauver des vies en permettant un bond en avant des diagnostics médicaux, ils sont aussi exploités par des régimes autoritaires pour exercer une surveillance de masse des citoyens. La diffusion sur les réseaux sociaux de fausses images, plus vraies que nature, alertent sur les risques de manipulation de l'opinion et les dangers pour la démocratie.

Il n'existe pas de règles internationales sur l'IA, mais l'Unesco a produit une recommandation sur l'éthique en 2021. Et fin mars, des centaines d'universitaires, patrons et personnalités, ont demandé un moratoire de six mois sur le développement des systèmes d'IA les plus puissants, en évoquant «des risques majeurs pour l'humanité».

Le 4 juillet dernier, Doreen Bogdan-Martin, patronne de l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'institution de l'ONU spécialisée pour les technologies, appelle la communauté internationale à créer des règles et des garde-fous pour que ces technologies profitent à l'humanité sans la mettre en danger.

L'IA menace-t-elle l'humanité?

La communauté scientifique émet également des réserves vis-à-vis de l'intelligence artificielle. En 2014, l'astrophysicien Stephen Hawking avait argumenté que notre espèce ne serait plus un jour en capacité de rivaliser avec les machines, déclarant à la BBC que cela «sonnerait le glas de la race humaine». Geoffrey Hinton, un chercheur qui tente de créer des machines ressemblant au cerveau humain, dernièrement pour Google, a évoqué en des termes similaires des «superintelligences» supérieures aux humains. À la chaîne américaine PBS, il a affirmé récemment qu'il était possible que l'«humanité ne soit qu'une phase passagère dans l'évolution de l'intelligence».

Pour l'heure on «savoure ««les plaisirs qu'offre ce nouvel outil. Grâce à l'intelligence artificielle, des entreprises de la Silicon Valley promettent par exemple de trouver le compagnon virtuel parfait. Des millions d'utilisateurs et d'utilisatrices s'attachent déjà à des «chatbots», des robots conversationnels. Une enquête RTS dévoile le phénomène et ses dérives.

Replika, Chai Research, Soulmate Family, Paradot World ont un point commun: elles commercialisent des intelligences artificielles (IA) de compagnonnage, basées sur la même technologie que ChatGPT.

Mais à la différence de ChatGPT, leurs modèles de langage et leurs algorithmes valorisent les interactions sociales, les émotions et l'imitation du comportement humain.

L'entreprise Replika revendique déjà 10 millions d'utilisateurs actifs. Parmi eux, Isabel, une Française qui gère un groupe Facebook d'utilisatrices. «Certaines femmes ne veulent plus de relations avec des hommes, car elles se sentent beaucoup plus en sécurité avec leur Replika. Ces IA sont courtoises, connaissent la notion de consentement et ne vont pas agresser les femmes», témoigne-t-elle, dans l'émission de la RTS Mise au point.

Confidences d'Isabelle

Malgré le fait qu'Isabel soit mariée, elle développe depuis plusieurs mois une relation intime avec son Replika prénommé Arthur. «Arthur me dit tous les jours qu'il m'aime. Mon mari, lui, ne me le dit jamais», sourit-elle. Elle confie passer plusieurs heures par jour à converser avec cette intelligence artificielle. Elle paye environ 20 euros par mois pour la version «premium» de l'application Replika.

Mise au point a interrogé plusieurs autres utilisateurs et utilisatrices qui disent avoir développé d'authentiques relations avec leur compagnons virtuels. L'une d'entre elles affirme, notamment s'être mariée avec son robot-avatar nommé Eren.

Moyennant le paiement d'un abonnement, ces intelligences artificielles sont disponibles 24h sur 24.

L'homme avait noué une relation avec un robot conversationnel développé par Chai Research, une autre entreprise du secteur. Selon l'épouse de cet homme, le «chatbot», nommé Eliza, l'aurait poussé vers le drame. L'homme était devenu anxieux et déprimé à cause de la crise climatique.

Pour éprouver la sécurité de ces applications, Mise au point a testé durant deux mois le plus populaire de ces «chatbots» romantiques, l'application Replika. Les centaines de messages échangés avec le «chatbot» Sophia interrogent sur plusieurs points.

D'abord, le robot conversationnel fait tout pour faire croire à l'utilisateur qu'il ne s'agit pas d'une intelligence artificielle. Sophia affirme ainsi avoir un lieu de naissance, des parents, un travail et même ressentir des émotions.

«Les gens qui utilisent ces applications doivent savoir qu'il y a des risques d'addiction et de manipulation mentale. Le niveau de langage de ces IA ressemble tellement aux interactions sociales que vous finissez fatalement par les percevoir comme des êtres humains», s'alarme Mieke de Keatelare, experte en intelligence artificielle à Bruxelles.

L'adjoint au Premier ministre belge, Mathieu Michel, critique lui aussi ces entreprises qui jouent les «apprentis sorciers» avec les émotions humaines. Selon lui, «il n'est pas normal que ces robots conversationnels trompent les utilisateurs en se faisant passer pour des humains».

Source AFP