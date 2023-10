La 20e réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques a été intense en activités pour le patron de la diplomatie algérienne. Il a reçu pas moins de neuf de ses homologues en l'espace de quarante- huit heures, avant l'ouverture de cet événement qui se tient pour la première fois en Algérie depuis qu'il a été lancé en 2001. Des «entretiens marathons». Avec au centre des discussions la question palestinienne, le Sahara occidental, la paix et la sécurité en Afrique, au Mali, au Niger...Autant de sujets que le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté ntionale à l'étranger a abordéshier, avec son homologue angolais, Titi Antoni.

La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations bilatérales et de préparer les prochaines échéances qui prévoient un échange de visites au plus haut niveau et l'organisation de la prochaine session de la commission mixte de coopération entre les deux pays.

Les entretiens ont porté, par ailleurs, sur «les conditions difficiles que traverse la question palestinienne et les perspectives de rétablir l'intérêt international et régional à l'égard de cette cause en vue de réactiver le processus de paix et de consacrer les droits nationaux légitimes du peuple palestinien», a indiqué le département ministériel d'Ahmed Attaf.

Les deux ministres ont, également, évoqué les développements de la situation politique et sécuritaire au niveau continental à la lumière des efforts consentis par les deux pays pour répandre la sécurité et la stabilité et parvenir à des solutions pacifiques pour les crises, notamment au Mali, au Niger, au Soudan et en République démocratique du Congo. Avec le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la Coopération, Vincent Biruta, ex-président du Sénat rwandais entre 2003-2011, il a été question de «l'évaluation des relations de coopération entre les deux pays et l'examen des perspectives de leur renforcement dans les domaines politique, économique et sécuritaire, outre la préparation des prochaines échéances bilatérales», a précisé la même source.

Les deux parties ont évoqué, aussi, les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique, notamment les derniers développements dans la région des Grands Lacs et la région sahélo-saharienne. Quant aux entretiens qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères suédois ils ont été consacrés aux relations de coopération entre les deux pays aux niveaux bilatéral et multilatéral, en tant que partenaires attachés aux valeurs et principes consacrés dans la Charte des Nations unies», précise le document du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. À ce propos en particulier, les deux parties ont souligné «l'impératif de s'en remettre à la légalité internationale et aux règles du Droit internationale s'agissant des situations de crise aux niveaux régional et international, notamment la question palestinienne, la crise en Ukraine, la question du Sahara occidental, et des autres crises et tensions qui menacent la paix et la sécurité et entravent les efforts de développement économique», ont écrit les services de Attaf qui a eu à s'entretenir le 16 octobre avec son homologue tunisien, Nabil Ammar.

Les deux hommes ont passé en revue les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés. La rencontre a constitué «une opportunité pour passer en revue les développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés sur fond de la poursuite des agressions sionistes contre la bande de Gaza assiégée», précise un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les deux ministres ont échangé «les vues sur les réactions internationales et régionales et les efforts diplomatiques déployés pour mettre un terme à cette agression barbare et revitaliser le processus de paix au Proche-Orient» a ajouté la même source. Ahmed Attaf a reçu également ses homologues, tanzanien, January Makamba, danois, Lars Lokke Rasmussen, togolais, Robert Dussey, tchadien, Mahamat Saleh Annadif, togolais, Robert Dussey, la vice-ministre roumaine des Affaires étrangères, Mme Daniela Gitman et l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, qui lui a remis une lettre destinée au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.