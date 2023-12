«Le processus d'Oran a démontré son importance, son efficacité et le rôle pivot qu'il joue dans la consolidation des rangs des pays africains en plaçant son mot», a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Clôturant les travaux de la 10e édition du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, il a affirmé que «l'Algérie tient totalement aux bonnes démarches entérinées par le processus d'Oran en se solidarisant, durant son mandat en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, avec les pays africains», soulignant : «Nous oeuvrons à unifier la voix du continent africain et consolidons son influence positive au niveau de la haute instance onusienne en charge de la paix et de la sécurité mondiales». Il a ajouté que «le processus d'Oran, qui constitue l'expression vivante de la solidarité interafricaine, fait l'objet d'un suivi de près par le président Tebboune, lui accordant une importance capitale, compte tenu de son impact sur l'organisation collective de l'oeuvre africaine».

Organisée à Oran pour deux jours consécutifs, ce séminaire a été sanctionné par la déclaration finale dont le contenu a été adopté unanimement par les participants, cautionnant les démarches entérinées par le processus d'Oran. Celui-ci vise essentiellement la réunification des rangs africains dans la défense de ses droits dans le concert des nations, en plus de mettre l'accent sur la nécessité de renforcer les efforts collectifs en faisant face aux défis sécuritaires dans le continent africain. «Il s'agit principalement de faire face aux changements anticonstitutionnels ayant atteint des niveaux inquiétants», relève t-on de la déclaration sanctionnant les travaux de la rencontre d'Oran. «Nous sommes appelés à consacrer une séance pour discuter de ce fait, en vue de faire face», ajoute le même document.

Ce sont principalement 17 recommandations qui ont été explicitées dans le document final, elles ont toutes trait à la paix et la sécurité en Afrique. Le Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique est l'un des événements aussi bien importants que phares, tenu dans une conjoncture internationale marquée par des chambardements de tout acabit secouant le monde entier, dont notamment le génocide dont sont victimes les populations, attaquées de jour comme de nuit, de la bande de Ghaza dans les territoires occupés. Puissant a été le message de Attaf.

«En Palestine, la bande de Ghaza est devenue le cimetière des fondements et des principes du droit international», a-t-il dénoncé. «Comment est-ce possible que des civiles soient privés du droit à la protection accordée par le droit international? s'est-il interrogé.

Pourquoi et comment se fait-il que les cris de détresse lancés par le secrétaire général de l'ONU ne trouvent pas d'écho? s'est-il encore une fois demandé.

Comment est-ce que le colonisateur bénéficie des facilitations portant sur l'extermination de tout un peuple sans aucun compte à rendre ou encore une insinuation sur la sanction?, a-t-il ajouté en s'interrogeant une autre fois.