Le chef de l'État a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres. Au programme, le statut particulier des travailleurs de l'Éducation nationale et le régime indemnitaire qui l'accompagne, un point de situation de la stratégie de numérisation de l'administration publique, les fermes pilotes censées prendre plus de responsabilité dans l'économie agricole, l'irrigation avec des eaux usées recyclées. Et enfin, le Conseil des ministres s'est penché sur l'état de préparation de la saison du Hadj 2024.

Sur cet ordre du jour, plutôt chargé, le président de la République s'est arrêté sur le plan national de numérisation, pour exiger une meilleure prise en charge de ce dossier. Il a ordonné aux membres du gouvernement concernés d' «accélérer la numérisation des données de chaque secteur». L'objectif de l'opération étant bien entendu de disposer d'une information accessible, à même de constituer une véritable aide à la décision. Aussi, a-t-il instruit le Haut commissaire à la numérisation à l'effet de «préparer une présentation devant le Conseil des ministres pour approbation, relative au contrat avec Huawei pour la création du data center», rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Sur le dossier des fermes pilotes, le président Tebboune a décidé de les transformer «en unités publiques de production agricole, spécialisées dans les légumineuses, les plantes et graines oléagineuses».

Cela étant, le chef de l'État n'a pas manqué de souligner les efforts déployés par les agriculteurs, soulignant que «c'est à eux que revient le premier mérite de l'augmentation et de la diversification de la production et de la prise d'initiatives», précise la même source. Il reste que cet effort ne suffit pas et le Président a insisté sur le fait que «l'adoption d'une nouvelle mentalité est une condition préalable pour parvenir à une révolution dans le secteur agricole».

Cela passe par la fixation d' objectifs précis et le lancement «d'initiatives au profit des jeunes fraîchement diplômés en quête de réussite, et les motiver, notamment dans les filières légumineuses». Cela tout en encourageant les exploitations agricoles qui ont réussi à développer l'activité agricole. Le Président insiste sur ce volet précisément, pour faire connaître les success-story afin d' en multiplier le modèle à travers le pays.

Quant à l'irrigation des terres agricoles, le Président «a ordonné que des mesures exceptionnelles soient prises à l'égard de la wilaya de Bouira». Celle-ci entamera le forage de puits, en utilisant les dernières technologies et équipements, pour la première fois depuis l'indépendance dans la région de Zbarbar. En sus de cette innovation, le chef de l'État a souligné l'urgence de prospecter de nouvelles sources d'eau souterraine dans la région de Béchar, afin qu'elles puissent être exploitées l'été prochain.

De plus, la question du dessalement de l'eau de mer a été abordée par le président Tebboune qui a instruit le ministre de l'Hydraulique de suivre l'opération de réalisation de stations de dessalement au niveau national. Il a, à ce propos, exprimé sa satisfaction des progrès réalisés dans ce domaine précisément.

Sur la saison du Hadj 2024, le président Tebboune «a ordonné au ministre des Affaires religieuses de préparer de manière optimale» cette importante opération qui concerne principalement des personnes âgées. Et d'annoncer la prise en charge par l'État des frais de transport des hadjis originaires de l'extrême sud du pays jusqu'aux aéroports nationaux désignés pour des vols vers les Lieux Saints de l'Islam.

Concernant le statut particulier et le régime indemnitaire des travailleurs de l'Éducation nationale, le chef de l'État a ordonné le report de ces textes «dans le but d'en améliorer le contenu»