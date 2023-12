L'année 2023 se termine par au moins deux bonnes nouvelles dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. La première concerne le lancement d'une ligne de production de vaccins destinés aux enfants, comme annoncé, hier, par Wassim Kouidri, le P-DG du groupe pharmaceutique public Saidal. La production de ce type de vaccin sera rendu possible grâce à un accord de partenariat important. «Nous sommes en voie de finaliser un accord de partenariat qui nous permettra de produire, ici en Algérie, les vaccins pour enfants», a-t-il affirmé. L'objectif principal du lancement de la production est de réduire la dépendance du pays, des importations. Le partenaire de Saidal ne serait que le groupe Sanofi. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la tutelle rendu public à l'issue d'une rencontre ayant réuni le ministre, Ali Aoun, et une délégation des laboratoires Sanofi, au siège du ministère. «Après avoir écouté les exposés présentés par la société Sanofi, qui oeuvre à élargir et à diversifier ses produits pharmaceutiques fabriqués, ainsi qu'à élargir son partenariat avec le groupe Saidal, pour lancer la production des vaccins, le ministre a ordonné d'accélérer la signature de l'accord avant la fin du mois de décembre et de lancer directement la production», souligne ledit document. La prochaine production de tous les types d'insuline est la deuxième annonce faite par le P-DG du groupe public. C'est l'autre type de médicaments nécessaires qui pèse lourdement sur le budget de l'État, et qui sera produit localement par Saidal. Cette démarche vise non seulement à répondre aux besoins du marché intérieur mais également à étudier des opportunités d'exportation. Le P-DG a exprimé son intention de positionner les vaccins produits en Algérie sur le marché international. «Nous lancerons la production locale de tous les types d'insuline bientôt. Le marché national est d'une étendue importante, la production, au niveau local, des stylos à insuline permettra de réduire, elle aussi, la facture d'importation de l'insuline, qui s'élève à 500 millions de dollars.», a-t-il dit. Abondant dans ce sens, le premier responsable de la firme pharmaceutique Saidal a partagé sa vision à long terme et a affirmé que «le développement de plusieurs sites de production, à travers le territoire national, contribuera à une diminution significative de la facture d'importation des médicaments, atteignant une baisse estimée à 1,1 milliard de dollars d'ici 2026». Saidal s'oriente, en effet, vers un nouveau modèle économique, qui planche sur la fabrication des matières premières utilisées dans la production de certains médicaments indispensables. Les cristaux d'insuline, les antibiotiques et le développement de plus de 120 nouveaux médicaments pour la liste des produits, notamment des vaccins, de l'insuline, des collyres, sont quelques-uns des produits qui vont être fabriqués par Saidal, selon les déclarations faites par le P-DG, qui s'exprimait face aux membres de la la Commission de la santé de l'APN. Wassim Kouidri avait, au cours de la semaine dernière, présenté un résumé des résultats obtenus par le groupe en 2023, dont l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise, à 18,5 milliards de dinars. La croissance du chiffre d'affaires de Saidal a, selon le même responsable, augmenté de 30%, par rapport à l'année précédente. Les indicateurs liés à la production sont également «au vert», selon le même interlocuteur qui a souligné que le niveau de cette dernière est passé de 114 millions d'unités en 2022 à environ 130 millions, fin 2023.