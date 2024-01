L’histoire s’invite encore une fois sur fond de célébration du 67e anniversaire de la grève historique des 8 jours.

Cette époque mémorable et inoubliable replonge l’Algérie dans un contexte historique fait de combat libérateur et de lutte pour l’affranchissement du peuple algérien du joug colonial et de ses conséquences barbares et inhumaines.

Le 28 janvier 1957 a constitué une étape cruciale et déterminante de la révolution algérienne dans sa quête de s’affirmer en tant que pays souverain et indépendant.

La grève des huit jours est historique, étant donné qu’elle a ébranlé le colonialisme français.

Les historiens et les témoins de cette période charnière de l’histoire du pays en armes ont souligné que « l’acharnement de la France à mettre un terme à la révolution s’est notamment accru après que le congrès de la Soummam a défini les différentes bases organisationnelles et structurelles qui ont permis à la révolution de susciter l’adhésion populaire.

La politique française s’est concrétisée à travers l’intensification des opérations militaires, l’augmentation du nombre de soldats, l’appel aux forces de l’Otan, la création de zones interdites, de camps de concentration et le recours à la piraterie aérienne par le détournement de l’avion des cinq leaders de la lutte armée en octobre, pensant ainsi mettre fin à la révolution », témoignent les cadres de l’Ugta historique, initiatrice de la grève des huit jours.

L’appel à la grève a été lancé par le Comité de coordination et d’exécution (CCE) du Front de Libération nationale (FLN).

La grève historique de huit jours a été préparée par les responsables des six wilayas historiques.

C’était un véritable test pour les dirigeants de la révolution à même de faire de la lutte pour la libération du pays une question internationale.

Le test a été réussi, puisque l’ONU avait enregistré la question algérienne dans son agenda pour en débattre en bonne et due forme, même si la France coloniale a tout fait pour bloquer le processus de cette internationalisation de la cause algérienne.

À propos du contexte qui a caractérisé la grève des 8 jours, l’historien Aït Benali Boubekeur, a indiqué que « malgré les arrestations et la répression s’abattant sur la population d’Alger, le 28 janvier, la capitale est paralysée par le mouvement de grève initié par le FLN.

Bien que la population algérienne ait fait l’objet d’intimidations, les autorités coloniales ont constaté amèrement que les Algériens étaient prêts à braver la mort pour que leur pays soit enfin indépendant », a-t-il expliqué.

Larbi Ben M’hidi avait dit « Mettez la révolution dans la rue, le peuple s’en emparera ». Cette phrase prémonitoire a pu se traduire sur le terrain, puisque la grève des huit jours avait connu un suivi et une adhésion historique du peuple algérien qui a rappelé au colonialisme français qu’il était mobilisé derrière ses dirigeants du FLN et de l’ALN.

Dans ce sens, la grève a su refléter l’instinct révolutionnaire du peuple algérien et ses dirigeants, surtout avec la création de l’Union général des travailleurs algériens (Ugta) en 1956 qui s’est exprimée comme un prélude à une nouvelle ère de la révolution algérienne.

Une étape où le politique rejoint le militaire sur le terrain de la lutte face à un ennemi connu, à savoir la France coloniale.

L’extrait de l’appel à la grève publié dans l’Ouvrier algérien de l’Ugta, souligne : « Travailleurs algériens dont la vigilance est endormie par le poison colonialo-raciste, vous mesurerez bientôt avec horreur l’abîme de votre conduite honteuse, dégradante, aveugle, insensée.

Votre conscience, tourmentée par un remords ineffaçable, ne pourra retrouver la paix intérieure qu’avec l’abandon de la mauvaise voie de l’égoïsme, de l’injustice, de la haine et le retour dans le droit chemin de la fraternité ouvrière.

Il est peut-être temps encore de vous dégager de l’hypnotisme socialo-colonialiste.

Avant qu’il ne soit trop tard, désolidarisez- vous du bourreau Lacoste ».

La teneur de l’appel et son homogénéité ont permis au peuple algérien de comprendre les fondements de la grève des huit jours et ses objectifs.

Ladite grève a été pour beaucoup dans l’accélération du processus de la lutte pour la libération du pays et l’indépendance de l’Algérie.