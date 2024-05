Le récent Conseil des ministres vient de dévoiler, de manière irrévocable, l'ampleur des chantiers qui sont en passe de changer le visage de l'économie nationale. Les recommandations et autres décisions qui ont sanctionné, ce Conseil des ministres de jeudi dernier, mettent en orbite cette nouvelle tendance économique nationale. Les nouveaux choix économiques, placent l'Algérie dans une trajectoire, pour le moins, novatrice et osée. Le pays est, une nouvelle fois, au rendez-vous de l'Histoire avec cette tendance au gigantisme. À bien étudier les résolutions de ce Conseil des ministres, il reste évident que la voie empruntée par le pays est, on ne peut plus salutaire et salvatrice, prêtant au réconfort et à la satisfaction. L'attention prêtée par Tebboune à certains dossiers spécifiques, tels que les mégaprojets miniers de Ghar Djebilet, de Tébessa et d'Amizour démontre, on ne peut mieux, cette volonté du chef de l'État d'actionner l'ensemble des moyens et des conditions favorables à l'Algérie en tant que pôle minier continental incontournable. Simultanément avec le lancement du projet de Ghar Djebilet, l'une des plus importantes réserves de fer dans le monde, des projets structurants ont été, simultanément, lancés en appui à la perspective d'exploitation de ces richesses minières. Tels sont les projets de mise en place d'une véritable «ville minière» dans la wilaya de Tindouf. C'est le cas aussi de l'implantation de projets de trois nouvelles usines, dont celle à Béchar pour le traitement du minerai de fer, celle à Ghar Djebilet de transformation du minerai de fer de la mine du même nom, et enfin l'usine de pré-traitement à Tindouf, lancée en 2023. Le Président s'est félicité du taux d'avancement de l'ensemble des travaux miniers lancés depuis peu et des mesures corollaires, en appui. En effet, sur le plan des axes de soutien à l'économie nationale, l'État a pris conscience de l'importance du développement des infrastructures de base et de la promotion d'une nouvelle politique en matière de ressources logistiques et de transport. Ces derniers constituant, inéluctablement, les nerfs de l'économie, il était impératif de lancer, dans l'immédiat, un plan de développement et d'investissements dans ces axes stratégiques majeurs. Insoupçonnable, il y a quelques mois, le rail algérien vit sa propre révolution, avec à la clé des milliers de kilomètres de rail qui sont réalisés et, différentes régions du pays ralliées par ce réseau ferroviaire, telle un toile d'araignée déployée. Les travaux de raccordement des grands projets miniers et les silos à grains et autres centres de stockages de céréales aux ports, connaissant un taux d'avancement confortable, dénote cette cadence dynamique dans le secteur du rail. Du jamais vu depuis l'indépendance. Même le grand Sud est concerné par cette dynamique ferroviaire où des milliers de kilomètres sont réalisés au niveau des grands axes sahariens, à savoir Tindouf, Béchar et Tamanrasset pour rallier le Nord du pays. L'état d'avancement observé dans les projets de réalisation de silos de stockage de céréales étant positif, il va sans dire que le secteur de l'agriculture, attendu sur le chapitre de la sécurité alimentaire, est en passe de vivre ses premières heures de gloire en Algérie. Les méga-projets agricoles avec les qataris et les italiens sont là pour en témoigner. On n'entend plus ces pleurnichards qui louaient, il y a peu de temps, les miracles réalisés par ces états africains, en matière de rendements agricoles ou de développement de filières alimentaires, tout en faisant l'analogie avec l'Algérie. Une manière d'atomiser les efforts consentis par le pays et les réalisations effectuées, au cours de quelques années seulement. Les chiffres sont là pour dire le contraire. Dans le domaine du numérique, on peut aisément parler aussi d'une véritable révolution, qui est en passe de donner lieu à des transformations majeures à l'échelle de plusieurs secteurs névralgiques. Avec tout ce que cela suppose comme mutations radicales dans le management des grands dossiers brûlants, telles les subventions sociales et la transparence dans le traitement des affaires de l'État.