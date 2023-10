La pluie arrive, le mercure continue de dégringoler, et plus de temps à perdre pour le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed qui vient d'ordonner aux directeurs de l'éducation de remédier aux insuffisances en matière de chauffage au niveau des établissements éducatifs. Le premier responsable du secteur a en effet instruit de poursuivre la coordination avec les walis et de ne ménager aucun effort en vue de s'assurer de la disponibilité des moyens de chauffage dans les établissements éducatifs et de pallier toutes les insuffisances en prévision de la saison hivernale. C'est ce qu'a souligné le dernier communiqué émis par la tutelle, sanctionnant les travaux d'une conférence nationale, tenue depuis le siège du ministère par vidéoconférence. Ladite rencontre présidée par le ministre a été consacrée à la finalisation des opérations liées à la rentrée scolaire 2023-2024. Les travaux de cette conférence, lors de laquelle Belaabed a regroupé son staff, ont porté sur «la finalisation des opérations liées à la rentrée scolaire 2023-2024, et des instructions et orientations à suivre pour garantir le bon déroulement de la scolarité des élèves». La conférence a été marquée par la présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation. Ces derniers ont été appelés à «se mobiliser pour la réussite de cette année scolaire et à prendre en charge toutes les préoccupations exprimées par les composantes de la communauté éducative», a souligné le même document. Le ministre de l'Éducation nationale a tenu à rassurer les parents d'élèves n'ayant pas pu déposer des requêtes de réintégration de leurs enfants dans les délais fixés. Le ministre a ordonné de proroger les délais jusqu'à ce mercredi 11 octobre 2023 à 12h00, pour leur permettre de s'inscrire, et cela via l'espace réservé aux parents ou à travers les directions des établissements éducatifs où leurs enfants ont étudié l'année passée. Le ministre est revenu par ailleurs sur l'ajustement des calendriers des vacances scolaires et des examens de fin de trimestre au titre de l'année scolaire 2023-2024, ainsi que la promulgation de deux textes réglementaires à cet effet». Les vacances d'automne débuteront dans l'après-midi du mardi 31 octobre et prendront fin dans la matinée du dimanche 5 novembre prochain, selon un premier communiqué rendu par la tutelle. Quant aux vacances d'hiver, celles-ci débuteront dans l'après-midi du jeudi 21 décembre 2023 et se termineront dans la matinée du dimanche 7 janvier 2024. Pour ce qui est des vacances de printemps, celles-ci auront lieu à partir de l'après-midi du jeudi 21 mars 2024, jusqu'à la matinée du dimanche 7 avril prochain. Les vacances d'été débuteront pour les enseignants dans l'après-midi du mardi 4 juillet 2024. Ces dates ont été retenues dans toutes les régions du pays, comme souligné dans ledit document. De retour aux travaux de la conférence nationale, le ministre n'a pas manqué l'occasion de souligner la nécessité de «poursuivre l'organisation et l'encadrement de l'accueil au niveau des directions de l'éducation ou dans les espaces dédiés à cet effet». Cela avant d'insister sur «la prise en charge des préoccupations soulevées de manière efficace, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur». L'Office national des examens et concours (Onec) a de son côté révélé le calendrier des examens des trois cycles. Les compositions du premier trimestre pour les élèves du primaire se dérouleront du 5 au 14 décembre prochain. Celles du deuxième trimestre auront lieu du 5 au 14 mars 2024. La période du 26 au 30 mai 2024, a été retenue pour le déroulement des compositions du troisième trimestre. Les collégiens passeront les examens du premier trimestre du 3 au 7 décembre prochains. Le second trimestre se déroulera du 3 au 7 mars. Deux périodes ont été retenues pour les examens du troisième trimestre dans ce cycle. La première débute du 19 jusqu'au 23 mai pour les collégiens inscrits en première, deuxième et troisième année. La deuxième période se déroulera du 12 au 16 mai 2024 pour les élèves de quatrième année. Cette même période, a été également retenue pour les examens du troisième trimestre des collégiens inscrits en troisième année du cycle secondaire.