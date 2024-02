La Coopérative des céréales et des légumes secs de la wilaya de Tizi Ouzou a fait savoir dans un communiqué que les commerçants peuvent se rapprocher de ses locaux situés dans la ville de Drâ Ben Khedda pour s’approvisionner en légumes secs. Pour rassurer ces derniers, la Ccls n’a pas manqué de souligner que les quantités disponibles peuvent satisfaire toute la demande exprimée. À noter aussi que les commerçants concernés par l’appel sont ceux habitués à s’y approvisionner, à savoir Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger Est.

En fait, la wilaya de Tizi Ouzou possède un gisement de production de céréales et de légumes secs dont la production tourne autour de 23 q/ha en blé dur, 26 q/ha en blé tendre et des rendements autour de 18 q/ha pour l’orge et l’avoine. Ces chiffres représentent la production de l’année 2022 à travers les territoires réservés à cette filière agricole très développée à travers cette wilaya. Il s’agit des communes de Fréha, Timizart dans la daïra d’Ouaguenoun ainsi que les communes situées dans la daïra de Draâ El Mizan. De son côté, la Ccls de Draâ Ben Khedda est dotée de grandes capacités de stockages afin de satisfaire la demande exprimée.

Toujours au chapitre des capacités de stockage, les pouvoirs publics ont porté à la hausse le nombre de silos existants dans la wilaya dans l’objectif justement de permettre aux organismes concernés de satisfaire la demande et de constituer des stocks stratégiques. Actuellement, les capacités de stockage de la wilaya de Tizi-Ouzou ne dépassent pas les 150 000 quintaux de légumes secs et de céréales. Ce qui provoque parfois des ruptures lorsque la demande augmente. Aussi, la wilaya de Tizi Ouzou a bénéficié en 2023 de nombreux projets de réalisation de silos pouvant porter les capacités de stockage à quelque 50 000 quintaux. Des lieux de stockage répartis sur plusieurs communes connues pour leur vocation agricole de céréales à l’instar de la daïra de Draâ El Mizan, Fréha et Souama.

Par ailleurs, il est à signaler que la wilaya de Tizi Ouzou a connu une certaine baisse de la production de céréales durant l’année 2023 à cause de nombreux facteurs dont notamment la faible pluviométrie qui caractérise ces dernières années. Les facteurs humains dont également les feux de forêts ont grandement contribué à cette baisse car ces calamités ont touché de nombreux producteurs. Ainsi, en 2023, la production a avoisiné les 88,382 quintaux alors que quelques années plutôt, en 2019, la production était pratiquement le double, avec 175000 quintaux. Il aura fallu attendre l’année 2022 pour voir la wilaya de Tizi Ouzou enregistrer une légère hausse de sa production pour avoisiner les 145300 quintaux.

Enfin, il convient de souligner que cette disponibilité de légumes secs pourrait stabiliser les prix qui ont grandement augmenté ces derniers mois. Parfois, ces tarifs ont carrément doublé pour les lentilles et les pois-chiches. Les haricots blancs, eux, sont complètement introuvables et lorsqu’on peut les trouver ils sont cédés à 500 dinars. L’annonce intervient aussi à un moment très important à savoir l’approche du mois de Ramadhan. La disponibilité de ces produits est un soulagement pour les populations qui commencent déjà à y réfléchir.