Une vaste opération de distribution d'un nombre considérable de logements, aura lieu le 1er Novembre prochain au niveau national, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. C'est ce qui ressort des dernières déclarations faites par le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, à l'occasion d'une importante réunion, qu'il a présidée jusqu'à une heure tardive de la nuit de lundi à mardi. Des annonces à ce sujet, et les détails de l'opération en question, notamment sur le nombre des logements et les types de logements prévus sont attendus pour la journée d'aujourd'hui, en marge de la visite sur le terrain que devra effectuer le ministre. De retour de sa dernière réunion, Belaribi a bousculé son staff, en l'occurrence les directeurs centraux, le directeur de l'Aadl et les directeurs régionaux de l'agence, les appelant à veiller au grain, par la mise à disposition des bénéficiaires des commodités de la vie. Tout doit être prêt avant le jour J. Le ministre a, en effet, «insisté sur la nécessité de raccorder tous les logements aux réseaux de distribution d'électricité, d'eau et de gaz», insisté sur la nécessité de se connecter à tous les réseaux (réseau d'électricité, d'eau et de gaz)», a souligné la tutelle dans son communiqué sanctionnant les travaux de ladite rencontre. Belaribi a, en fait, mis l'accent sur la nécessité d'achever les projets, et ce avant fin de ce mois». La rencontre a permis au chef du département de l'Habitat de s'enquérir de l'état d'exécution des sites concernés par la répartition. Après avoir écouté une présentation détaillée sur la question, il a ordonné un suivi minutieux et continu du taux d'avancement des travaux et a longuement appuyé sur la nécessité de veiller à surmonter les obstacles rencontrés». Le ministre a à la fin de la réunion, donné des instructions fermes pour la révision de tous les dossiers des souscripteurs et du lancement de l'opération du retrait des ordres de versement de la 4e tranche, tout en insistant sur la nécessité de conjuguer tous les efforts pour livrer aux souscripteurs les clés de leurs logements dans les délais fixés et dans les meilleures conditions. Notons, par ailleurs, que le ministre de l'Habitat avait affirmé, en mai dernier, que près d'un million de logements, toutes formules confondues, devrait être distribué avant 2024, grâce à la dynamique que connaît le secteur. Le ministre avait également souligné que «les méga programmes» réalisés entre 2020 et 2022 dans le secteur de l'habitat ont permis la distribution de plus de 920000 logements. Ceci avant d'ajouter que ce sont 700000 logements, toutes formules confondues, qui sont actuellement en cours de réalisation. Il y a lieu de noter également que Belaribi avait déclaré que «le programme tracé au titre de la loi de finances 2023 prévoyait 225000 logements». Avec le lancement du programme prévu au titre de la loi de finances 2024, le nombre global de logements en cours de réalisation passera à 1 million, a encore déclaré Belaribi. Les projets en question sont réalisés à un rythme accéléré et soutenu, au moment où d'autres chantiers sont à l'arrêt, a-t-il fait savoir. Cela avant d'affirmer «l'attachement du secteur à traiter tous les problèmes rencontrés et à aplanir les difficultés pour la relance des travaux, et ce à la faveur des réunions périodiques tenues à cet effet». Quant aux objectifs de l'année 2023, le ministre affirme que «le secteur aspirait à réaliser les mêmes résultats obtenus en 2022, année marquée par la distribution de 417000 logements, un bilan qui a permis, selon lui, d'alléger la charge sur la demande de logements, à

l'échelle nationale».