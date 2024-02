La maladie neuro-dégénérative, connue sous l’appellation de la sclérose en plaques, est cette affection qui attaque le système immunitaire et la moelle épinière. Elle a constitué le thème principal du Séminaire international organisé en fin de semaine par le service de neurologie et d’hématologie relevant de l’Etablissement hospitalier 1e Novembre 1954 d’Oran. Guidé par le professeur Douniazed Badsi, e même service vient de lancer une nouvelle technique qui entre dans le cadre de la prise en charge des malades souffrant de la sclérose en plaque. «Ce nouveau procédé porte principalement sur une autogreffe de cellules souches», a fait savoir la cheffe de l’Unité des maladies inflammatoires au service de neurologie , le docteur Bentabak Dalila. Dans une déclaration en marge des travaux de la première journée, la même spécialiste a indiqué que «nous avons, il y a quelque temps, effectué une première opération d’autogreffe de cellules souches dans le traitement de la sclérose en plaque». «Cette maladie est une expansion exponentielle, indiquent d’autres spécialistes.

Le octeur Bentabak Dalila a par la même précisé que «l’équipe médicale attend les résultats de cette opération, effectuée sur un patient, jeune âgé de 25 ans». Et d’ajouter en expliquant que «les cellules souches contribuent à la régénération cellulaire du système nerveux», soulignant que «ce procédé est en mesure d’atténuer les symptômes de cette maladie neuro-dégénérative, qui peut entraîner le handicap».

Cette affection, qui se manifeste par des symptômes qui varient d’une personne à l’autre et dépendent de l’emplacement et de la gravité des lésions des fibres nerveuses, continue à faire l’objet des grandes recherches lancées un peu partout par les spécialistes du globe et de surcroît par ces médecins algériens qui ne sont, certes pas alarmistes, mais qui font tout de même état de plusieurs cas pour lesquels ils sont appelés à traiter. «En ce sens, l’Algérie enregistre une moyenne prévalence, représentée par un taux de 26 à 50 malades sur 100.000 habitants», a fait savoir la même spécialiste, le docteur Bentabak Dalila.

La même spécialiste a tenu à souligner que «cette maladie touche pratiquement les jeunes âgés entre 20 et 30 ans».

En 2014, le service de neurologie près l’hu d’Oran a lancé la prise en charge des malades souffrant de telles maladies. Ce même service «traite 900 patients», a indiqué le docteur Bentabak.

Pour sa part, le professeur en neurologie et chef de service de la même spécialité au niveau du Centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, lepofesseur, Djaoued Bouchenak, n’a pas raté cette occasion pour faire état «d’une augmentation conséquente» de cette maladie neuro-dégénérative. Sur sa lancée, le même spécialiste a également appelé «à l’amélioration de la prise en charge, notamment en ce qui concerne la disponibilité de davantage de molécules nécessaires au traitement», soulignant que «la société civile a un rôle important à jouer pour le soutien de cette catégorie de malades».

«Ils sont, pour la majeure partie des cas, constitués de jeunes qui se retrouvent seuls face à la maladie et le handicap», a-t-il fait état», soulignant «tous les problèmes que peut engendrer cette situation».

La rencontre d’Oran est d’autant plus importante qu’elle a été marquée par la participation de 250 spécialistes, venus des différents coins du pays et des centres hospitaliers étrangers, notamment de la Belgique et de la France.

Le séminaire est placé sous le thème: «l’innovation en imagerie et cognition».