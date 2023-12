C'est l'hibernation préventive. Bovins, ovins, caprins et autres artiodactyles sont interdits de vente et de déplacement et placés sous haute protection. Pour cause, la fièvre aphteuse est, contre toute attente rampante.

Dans ce sens, les services de wilaya viennent de décider de la fermeture des marchés à bestiaux d'Oran, à leur tête le marché géant d'El Karma. Ce dernier est interdit de toute activité commerciale et de regroupement entrant dans ce contexte. Cette mesure préventive a été décidée dans le but de faire face à la fièvre aphteuse signalée dans plus d'une contrée du pays.

Elle a été proposée par les services agricoles de la wilaya dans le but de mettre à l'abri le cheptel oranais en le protégeant contre ces maladies contagieuses, faisant très souvent des ravages allant jusqu'à des pertes sèches subies par les paysans et les éleveurs.

«Si la mesure de la wilaya interdit le regroupement des éleveurs avec leurs troupeaux dans les marchés à bestiaux, la même mesure défend également le moindre mouvement ou encore le déplacement des bêtes d'Oran vers une autre localités et vice- versa sans être muni d'un certificat vétérinaire attestant la bonne santé des bêtes en question», a-t-on fait savoir.

Il en est de même pour les bêtes destinées à l'abattage, celles-ci sont systématiquement accompagnées de certificats médicaux faisant foi de leur bonne santé.

«Il s'agit, certes, d'une forme de quarantaine sanitaire qui a été décidée», ont fait savoir les mêmes services, soulignant qu' «aucun cas de fièvre aphteuse n'a été jusqu'ici enregistré», ont fait savoir les mêmes services.

Cette mesure préventive coïncide avec le lancement, par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, d'une campagne nationale de vaccination contre la fièvre aphteuse, à titre préventif, suite à la confirmation de cas de cette maladie animale dans certaines wilayas du pays. «Suite à la confirmation de cas de fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, ledit ministère lance, à titre préventif, une large campagne de vaccination au niveau national, et ce, afin d'anticiper la propagation de cette maladie», a expliqué le communiqué de la tutelle; cette dernière a, en ce sens, affirmé que «toutes les mesures sont prises afin d'effectuer l'opération de vaccination dans les délais les plus courts, notamment à travers la mobilisation des services vétérinaires au niveau du territoire national».

Dans ce chapitre, le même département «invite les agriculteurs et les éleveurs à faciliter cette importante opération visant à protéger le cheptel national», rappelant qu' «après avoir observé des signes avant-coureurs de cette maladie, les autorités locales, en coordination avec les services vétérinaires, ont procédé à la fermeture de certains marchés à bestiaux dans quelques wilayas».

Le même département a précisé que «la fièvre aphteuse est une maladie virale hautement contagieuse qui touche le bétail (bovins, ovins, caprins et d'autres artiodactyles), et non transmissible à l'homme».