Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a décidé, en coordination avec les walis, de permettre la réouverture progressive des marchés à bestiaux, ainsi que la prise de mesures concernant le maintien du dispositif de surveillance, de prévention et de lutte contre la fièvre aphteuse, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. «Après avoir enregistré un taux élevé de vaccination contre la fièvre aphteuse au niveau national et qui a dépassé 91%», le ministère a affirmé avoir décidé, en coordination avec les walis, «de permettre la réouverture progressive des marchés à bestiaux, tout en maintenant le dispositif de surveillance, de prévention et de lutte contre cette pathologie», précisant que l’opération se fait sur la base de l’évaluation de la situation par les walis, en coordination avec les inspections vétérinaires de la wilaya. Toutefois, la vigilance reste de mise et les parties concernées par la surveillance et la lutte contre cette pathologie sont appelées à poursuivre l’application stricte des mesures prises en la matière, en vue de protéger la ressource animale, précise le communiqué. Pour ce faire, ajoute le ministère, plusieurs mesures ont été prises, dont le maintien du dispositif de surveillance du mouvement des animaux, l’exigence d’un certificat de vaccination contre la fièvre aphteuse pour les bestiaux exposés à la maladie, le renforcement du contrôle vétérinaire et la mise en place d’un dispositif de sécurité qui accompagne les équipes vétérinaires intervenantes, durant les heures d’ouverture des marchés à bestiaux.