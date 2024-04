La wilaya de Tizi Ouzou a passé un week-end chargé en mémoire et en émotion.

Les journées de jeudi et vendredi ont en effet connu la commémoration de la mort de cinq martyrs qui ont donné leurs vies pour que vivent l'Algérie dans la dignité et la liberté. Jeudi, la commune Iboudraren a vécu une journée pleine d'émotions avec la commémoration du 68e anniversaire de la mort au champ d'honneur d'Amirouche Ould Hamouda et de Si Lhouès.

Un riche programme ponctué de cérémonies diverses et surtout des conférences sur l'histoire abrité par le musée du Moudjahid et la salle les 3C située à Timizart Loghbar, environ 5 kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou.

La même commune d'Iboudraren a commémoré le décès de trois martyrs qui ont tout sacrifié pour une Algérie digne et libre.

Avec un programme très riche en histoire, l'association Mbarek Ath Menguellet a rendu un vibrant hommage aux martyrs, Mbarek Aït Menguellet, Amar Ould Hamouda et Salah Aït Mohand Saïd. De nombreuses festivités ont été au programme outre des conférences animées par des historiens qui ont abordé, pour l'occasion, la vie de ces personnages qui ont été au-devant du combat pour une Algérie libre.

Le week-end a en effet été riche en mémoire. En témoignent les activités qui ont ponctué le long du week-end sur les hauteurs du Djurdjura et au niveau du chef-lieu de wilaya.

À Iboudraren, la commémoration de la mort, au champ d'honneur d'Amirouche Aït Hamouda a donc été organisée par la fondation du colonel Amirouche Aït Hamouda en présence du représentant du président de la République et son conseiller, l'ex- ministre, Hamid Lounaouci.

La délégation de wilaya était, elle, conduite par le wali Djilali Doumi et le président de l'APW, Mohamed Klaleche. Au niveau de la stèle érigée à la mémoire du colonel Amirouche, des prises de paroles ont également été tenues avec les représentants de l'organisation des moudjahidine et des fils de chouhada.

Après les festivités protocolaires, le tour était aux conférences organisées au niveau de la salle les 3C à Timizart Loghbar.

Les communicants sont longuement revenus sur le parcours glorieux des colonels Amirouche Aït Hamouda et Si Lhouès.

Une autre conférence a, par ailleurs, été organisée au niveau du musée du Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou par Malek Aït Hamouda chercheur en histoire au niveau du musée régional du moudjahid.

À Iboudraren, les festivités de commémoration de la mort de Mbarek Aït Menguellet, Amar Ould Hamouda et Salah Aït Mohand Saïd ont été très riches.

La journée de commémoration organisée par le comité de village Ighil Bouamas et l'Assemblée populaire communale d'Iboudraren était chargée d'émotion.

La manifestation aura également marqué la jeunesse locale qui ont eu à découvrir trois grands hommes qui se sont sacrifiés pour la dignité du peuple algérien. Après des prises de parole sur le parcours glorieux de ces grands hommes au niveau de la stèle érigée sur la route d'Aït Alloua, des conférences ont été animées par de nombreux conférenciers dont, notamment Hamid Bilek, Laceb Djamel, Si Ramdane Larab et Helouane Rabah.