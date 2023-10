Les crimes contre l'humanité qui sont perpétrés par l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza, ont dévoilé un aspect le moins que l'on puisse dire hideux de la part d'une certaine catégorie qui se prenait pour une «force consciencieuse» au sein de la société algérienne durant la période de l'élan historique du Mouvement populaire du 22 février 2019. Les tenants du «Hirak 2» dont la mission était de faire tomber l'Algérie et l'offrir en cadeau sur un plat royal aux puissances étrangères aux relents néocolonialistes.

L'attaque sioniste sur Ghaza et ses populations n'a pas suscité l'ire de ces nébuleuses qui ont fait de l'Algérie pendant des années leur cible par excellence, mais les crimes qui se déroulent en direct via Ghaza et qui sont commis par l'entité sioniste ne sont pas dénoncés ni condamnés par ces sbires des officines à la solde de l'alliance impérialo-sioniste au niveau international.

Les semblants autoproclamés dudit «Hirak 2» ont produit des monstres dont les rudiments de la pratique de la politique sont absents complètement, ont osé traité la cause palestinienne d'une manière qui relève d'une humiliation en s'exprimant sur le thème avec un sens qui renseigne sur leur démarche pro sioniste pour ne pas dire au service de ladite entité terroriste et criminelle.

Plusieurs semblants propagandistes sur la Toile se disant défenseurs de l'Algérie civile et non militaire dont leurs publications en vidéo n'ont pas cessé d'insulter leur pays et faire de l'encens à l'entité sioniste et le Makhzen. Seule chose positive dans cette affaire, c'est que les masques sont tombés et leur lâcheté et traîtrise se sont manifestées clairement et en plein jour.

Un nombre important de ces semblants propagandistes qui diffusaient des lives à travers les réseaux sociaux sont inféodés à la nébuleuse terroriste du Rachad dont certains membres affichaient et affichent jusqu'à maintenant leur soutien à l'entité sioniste et ne pipent mot quant aux crimes commis par cette entité terroriste.

Depuis trois années de cela, cette nébuleuse à la solde des officines étrangères et des services de renseignements étrangers, surtout les services du Makhzen, n'ont pas cessé de défendre le régime marocain et faire allusion à la normalisation avec l'entité sioniste en s'attaquant à l'Algérie qui a rejeté et rejette la normalisation.

Cette stratégie de désinformation et la campagne de propagande pour le compte de l'alliance makhzeno-sioniste s'est vérifiée à travers leurs publications sur les réseaux sociaux dont la démarcation se fait exprimer très nettement et sans ambages à leur égard. L'Algérie a vu juste d'avoir décidé de mettre un terme à certaines actions qui se présentaient comme étant des actions relevant des organisations non gouvernementales (ONG).

Lesdites organisations portaient des projets antinationaux et qui visaient la déstabilisation du pays en s'attaquant à l'État national et l'Armée nationale populaire (ANP). Maintenant, la messe a été dite, leurs accointances avec le Makhzen et l'entité sioniste sont avérées. Ils sont financés par ces deux entités hostiles à l'Algérie et ennemies de la cause palestinienne.

D'ailleurs le Makhzen l'a exprimé clairement en normalisant avec l'entité criminelle qui bombarde quotidiennement la bande de Ghaza en Palestine. La Palestine a dévoilé la part de la lâcheté et de trahison des semblants «Ahrar» qui ont montré leur vrai visage en assurant le rôle de sherpa pour le compte de l'alliance makhzeno-sioniste et à d'autres officines étrangères pour une maudite somme d'argent. Une chose est sûre, l'attaque criminelle de l'entité sioniste contre le peuple palestinien à Ghaza a bien dévoilé les traîtres qui se prenaient pour des chantres des causes justes, alors qu'ils soutenaient et soutiennent toujours les puissances étrangères dont l'aspect belliciste n'est pas à démontrer.

Certes, la situation à Ghaza est dramatique pour ne pas dire chaotique, mais cela a bien permis de dévoiler et débusquer les vendus et les mercenaires à la solde de ceux qu ont fait des crimes contre l'humanité leur dada et du néocolonialisme un credo.