Le chef de l'État a érigé la préservation en priorité. En témoignent les augmentations décidées en faveur des travailleurs, des bas salaires ou des bénéficiaires de l'allocation chômage. De celles conséquentes actées lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu, mardi dernier, dont vont bénéficier les retraités. Une catégorie sociale à laquelle il porte une attention toute particulière. Il a, à ce propos, insisté sur l'impératif de «préserver la protection sociale de cette catégorie qui a beaucoup donné au pays». Il faut souligner que la consécration du caractère social de l'État a été au coeur du mandat de Tebboune avec comme priorité l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens, des classes les plus vulnérables, notamment. La préservation du pouvoir d'achat, son amélioration ont été parmi les premières mesures prises au lendemain de son investiture, il y a plus de quatre ans. Une promesse de campagne qu'il a tenue à honorer. La première mesure est intervenue dans la foulée de son élection le 19 décembre 2019. Le Snmg, (Salaire national minimum garanti) sera augmenté. Il passera de 18000 dinars à 20000 DA.

Les retraites seront revalorisées et les salaires de moins de 30000 dinars seront exonérés de l'IRG (impôt sur le revenu global), cette dernière décision faisait partie des promesses de campagne que Tebboune a tenu à honorer, malgré une situation financière délicate. Concernant l'allocation chômage, il a été décidé de l'augmenter de 13000 DA à 15000 DA nets d'impôts en plus de la prise en charge par l'État des charges de la couverture sanitaire des chômeurs pendant la période de bénéfice de l'allocation. Cette décision historique permet à quelque deux millions de personnes, des jeunes en majorité, de vivre dans la dignité. Un effort qu'il poursuivra encore aujourd'hui. 590 milliards de dinars seront consacrés pour les augmentations de salaires, dans le cadre de la loi de finances 2024. Adoptée le 14 décembre par le Conseil de la nation et le 5 décembre par l'Assemblée populaire nationale (APN), elle prévoit une batterie de mesures législatives destinées à la préservation du pouvoir d'achat, notamment. Les transferts sociaux qui consistent à soutenir le pouvoir d'achat des travailleurs et à améliorer le cadre de vie des citoyens, bénéficieront d'une hausse de 7%. Soit une enveloppe de 2 916 milliards de dollars.

Un budget de 704 milliards de dinars a été consacré à l'acquisition de logements, au soutien des revenus de différentes catégories sociales (familles démunies, personnes aux besoins spécifiques, retraités...).

Le maintien d'un certain standing de vie étant un vecteur qui permet de pérenniser la consommation locomotive de la dynamisation économique avec comme principal objectif de soutenir l'investissement.

La loi de finances a fait à ce sujet aussi la part belle aux secteurs de l'habitat, l'hydraulique et les travaux publics dont elle a fait une priorité.

Les crédits d'équipement à l'investissement public, sont dotés d'un budget de 2 769 milliards de dinars. Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme se taille la part du lion: 54% du budget. Pour le secteur de l'hydraulique et pour un meilleur accès à l'eau potable, il a été prévu une enveloppe d'investissement de 60 milliards de dinars et 38 milliards de dinars de réévaluation des projets en cours. L'éducation, l'investissement public. Le lancement de grands projets structurants...ne seront pas pour autant laissés pour compte.

À ce propos, le pays n'est pas en manque de projets structurants créateurs d'emplois et donc de revenus.

L'exploitation du gisement de fer de Ghar Djebilet, de la mine de zinc plomb d'Amizour (Béjaïa), des projets d'envergure mondiale, de la réalisation du port d'El Hamdania à Cherchell ou celui de phosphate intégré de Bir El Ater à Tébessa, de l'hydrogène vert, de l'ouverture de la piste minière en général en sont témoins. Autant de perspectives qui permettront d'évoluer vers un renforcement de la monnaie nationale, le dinar, la création d'emplois, de baisser l'inflation...

Le président de la République a incontestablement apporté sa touche, en matière de gestion des affaires de la cité. Une certaine façon de corriger le tir.