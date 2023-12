Qu'en est-il des 100 locaux commerciaux prévus dans chaque commune, fruit de l'engagement électoral, suivi d'effet, par l'ex-président de la République? Cette question a été abordée lors de la dernière session de l'APW de Béjaïa tenue avant-hier. Destinée à relancer l'activité dans les communes de la wilaya, l'opération «100 locaux par commune» n'a pas obtenu les résultats escomptés. Elle n'a réellement pas été mise en oeuvre par les autorités locales, si bien que de nombreux locaux ne sont pas encore attribués et certains, bien qu'octroyés, ne sont pas exploités par les bénéficiaires.

Une situation qui n'a pas laissé indifférents les élus de l'APW, qui ont interpellé le wali afin qu'il prenne les mesures qui s'imposent. À ce titre, il a été décidé de retirer les décisions à tous les bénéficiaires qui n'ont pas encore exploité ces locaux et de les attribuer à d'autres demandeurs. Quant aux locaux qui n'ont pas encore été attribués, une instruction a été donnée aux édiles de relancer la procédure d'attribution aux nouveaux demandeurs.

Ce programme qui s'était fixé, initialement, comme objectif la création d'un minimum de 300 000 emplois au profit des chômeurs âgés de 18 à 50 ans, dans divers créneaux de services et d'artisanat, soit 150 000 locaux à travers le pays, à raison de 100 locaux par commune, employant une moyenne de deux personnes par commerce n'a pas enregistré des bons résultats.

À Béjaïa, les locaux construits dans le cadre de ce programme laissent à désirer autant par leur implantation dans les différentes communes que par leur exploitation. Des questions ont été posées sur cette opération qui s'inscrivait à l'époque dans le cadre de la stratégie nationale de l'emploi laquelle a pour objectif la création de deux millions d'emplois.

Des années après, ledit programme s'est avéré inopérant dans la plupart des communes, dont certaines en raison du manque de transparence sur les critères d'attribution et, dans d'autres, n'ont même pas vu le jour à cause de l'indisponibilité d'assiettes de terrains. En effet, la rareté du foncier dans certaines localités avait longtemps retardé la réalisation de ce genre de projets. Puis est venu le retard enregistré dans le processus d'attribution, des modalités de distribution ou d'attribution de ces locaux.

Béjaïa, qui a bénéficié, pour rappel, d'un quota de 5 200 locaux pour les 52 communes qui la composent, le lancement de l'opération avait accusé un retard conséquent dans différentes municipalités, en raison d'un problème crucial de foncier. Sur les 5 200 locaux accordés, seuls 2 045 ont été achevés et presque autant en cours de réalisation.

Ce sont les mêmes contraintes qui reviennent dans cette wilaya, à savoir l'accès au foncier et, surtout, les lourdeurs administratives.

Le peu de locaux réalisés dans le cadre de ce programme, qui a coûté à l'État la bagatelle de 35 milliards de dinars, n'ont pas encore trouvé preneurs. Cette opération est entachée de lourdeur au niveau des APC dans la mise en location des locaux achevés, problèmes de conformité, sites d'implantation mal situés, autant de difficultés qui ont fini par faire réagir les élus de l'APW. Qu'en sera-t-il des instructions données? Seront-elles exécutées dans les plus brefs délais? En tout état de cause, l'urgence est là.