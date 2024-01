Compte tenu du rôle pivot du notaire dans la vie économique et le processus de transformation engagé par les autorités nationales, en matière d’investissements, d’amélioration du climat des affaires et de lutte contre la corruption, il était important d’engager des mesures de sensibilisation et de mobilisation en direction de la profession.

La tenue de l’assemblée générale des notaires de la région-Centre a été l’occasion de rappeler l’importance du rôle d’officier de l’autorité publique que représente le notaire, et la nécessité de réviser certaines dispositions de la loi sur le notaire, notamment pour ce qui est du volet de la criminalisation des actes y afférents. Dans ce registre, le président de la Chambre nationale des notaires, Ramdane Bougoufa, a mis l’accent sur l’impact des poursuites pénales excessives et automatiques à l’encontre de notaires. Il a également abordé les résultats des rapports des chambres au sujet « des nombreuses plaintes contre les notaires qui est, selon lui, le maillon faible de la chaîne». Il a rappelé, dans ce contexte, l’engagement de la Chambre nationale dans les débats sur les moutures, concernant la loi sur le notaire et les nuances, quant à la redéfinition du concept de faux et de falsification par les notaires. Au sujet de la question palestinienne, il a salué les efforts et les actions engagées par le président de la République pour faire pression contre les actes sionistes à Ghaza. Le directeur général des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice, qui a annoncé sa disponibilité à prendre en charge les doléances des notaires, a également rapporté suivre de près et de manière permanente les démarches et les suites des actions du bâtonnat et celui des magistrats algériens auprès de la Cour pénale de justice. Le président de la Chambre régionale des notaires-Région-centre, Nadjem Reggani s’est focalisé sur l’importance de la transformation digitale du secteur. Et surtout l’adhésion totale de la profession de notaire, qui se situe à chemin égal entre plusieurs secteurs et instances nationales, à ce processus engagé.

Le rôle du notaire dans la conjoncture est assez névralgique et sensible, et requiert davantage d’intérêt et de considération. Reggani a considéré la transformation numérique comme « une véritable révolution du service public, qui permettra de mettre un terme aux pratiques négatives, à la bureaucratie et à la corruption, au profit d’une justice équitable pour tous », dira-t-il estimant que cela requiert l’aide et l’apport de tous. Il annoncera, sur un autre registre, la prochaine réalisation de plusieurs acquis pour le secteur, notamment la mise à profit d’applications nouvelles à même de faciliter le travail du notaire et les citoyens, en même temps. Appelant les membres de sa corporation à observer davantage de discipline et d’engagement dans l’accomplissement des tâches, Reggani a estimé que la formation et la mise à niveau des notaires est d’une grande importance . Le directeur général du Domaine national Abderrahmane Kheddi a salué l’important acquis du « projet de liaison de 408 infrastructures régionales et centrales, relevant des domaines et du cadastre, à travers un réseau interne ». Les travaux du projet lancé en juin dernier pour un délai de 18 mois, connaissent un taux de réalisation de plus de 70%, selon le directeur général du Domaine national. L’orateur a également communiqué aux présents, le lancement du Data Center du ministère des Finances qui devra permettre des avancées notables, en matière de parachèvement du processus de numérisation du secteur. À ce propos, il évoquera la plate-forme de paiement électronique mise à profit et qui devra permettre aux notaires de s’acquitter en ligne des redevances et autres paiements, de manière simplifiée et rapide. « Une avancée pour les notaires qui éprouvaient énormément de difficultés à effectuer les paiements nécessaires et faciliter aux citoyens les prestations et les transactions effectuées », devait-t-il souligner. Le DG du Domaine national a également indiqué qu’une prochaine rencontre entre la Chambre nationale des notaires, conjointement avec le ministère de l’Intérieur étudiera l’élargissement de l’accès au Portail Algérie aux notaires, son actualisation et la mise à jour des informations. Il rappellera que l’année 2023 a connu l’attribution de 213 736 livrets fonciers, avec une hausse de 30% comparativement à 2022. Quant au vice-président de la Chambre internationale du Notariat, Abdelhamid Achite-Henni, il a appelé à soutenir la proposition de l’accueil du prochain sommet méditerranéen des notaires.