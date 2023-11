Les douanes algériennes frappent fort! Depuis quelques semaines, elles multiplient les opérations de saisies au niveau des ports et aéroports. Leur cible: les «trabendistes». Ces trafiquants ont l'habitude de transporter des valises remplies de vêtements, smartphones, ordinateurs, et autres produits électroniques. Des valises entières, contenant des centaines de téléphones, étaient empilées les unes à côté des autres, tandis que leurs cartons d'origine arrivaient sur d'autres vols. Cette méthode avait réussi à passer inaperçue ou plutôt «tolérée» jusqu'à présent, mais le nouveau DG des Douanes, Abdelhafid Bakhouche, a décidé de mettre fin à ces pratiques. Depuis sa nomination par le président Tebboune, le général Bakhouche ne ménage pas d' efforts pour lutter contre la «cabas -connexion». Presque chaque jour, des saisies importantes sont effectuées, et les bagages des voyageurs en provenance de pays connus pour ce type de trafic sont minutieusement inspectés. Cette pression constante a poussé les «trabendistes» à revoir leurs plans. Conséquence: les vols en provenance de Dubaï ou Istanbul, par exemple, se sont vidés.

Les avions qui faisaient le plein aller-retour ne sont plus que partiellement occupés. «On a compris que ce n'était pas une opération occasionnelle, comme c'était le cas avant, mais que cela allait durer dans le temps», a déclaré l'un de ces «importateurs» d'un nouveau genre, impliqués dans ce trafic. «D'où le fait que la majorité d'entre nous a annulé son vol en attendant des jours meilleurs. Actuellement, sur ces destinations vous ne trouverez que de vrais touristes», ajoute-t-il.

Les douanes s'attaquent également au réseau connu dans le milieu, comme le réseau espagnol. Il transporte, principalement, des vêtements venant de toute l'Europe en transitant par les terres ibériques.

Le réseau espagnol...

Ces trafiquants, surnommés les «mules» sont connus pour effectuer des traversées sans même quitter le port. À un moment donné, il y avait des groupes qui acheminaient les bagages directement au bateau pour leurs complices, créant des scènes surréalistes que tous ceux qui ont pris le ferry vers l'Espagne ont pu voir au cours des dernières années. Ces «trabendistes» n'étaient pas discrets, se faisant remarquer par leurs énormes sacs et valises qu'ils utilisaient pour occuper les couloirs des navires. Ils étaient les premiers à débarquer à chaque arrivée. Aujourd'hui, ils sont aussi ciblés par les douanes qui surveillent minutieusement les bateaux de voyageurs. Mais pas seulement! Même ceux des transports de marchandises sont fouillés. Car, souvent sous de la marchandise déclarée se cache une quantité aussi importante de marchandises non déclarées.

La semaine dernière d'importantes saisies ont été faites dans ce sens dans quatre ports du pays: Jijel, Béjaïa, Mostaganem et Oran. Les douanes indiquent que 73 conteneurs ont été contrôlés, renfermant d'importantes quantités de marchandises importées de manière frauduleuse. «Lors de l'ouverture des conteneurs, il a été constaté que ces quantités de marchandises non déclarées et destinées à la vente en l'état, étaient cachées sous d'autres marchandises déclarées et placées à l'avant du conteneur, dans une tentative de dissimuler la fraude et d'échapper au contrôle douanier», explique la même source.

L'État semble donc détermineé à dire stop à un phénomène connu de tous, toléré jusqu'ici, car, l'importation de smartphones, ordinateurs portables et marchandises du même genre est interdite depuis des années en Algérie.

Néanmoins, les magasins vendant ce type de produits pullulent comme des champignons. Ils sont remplis de marchandises a tous les prix. Certains se sont même spécialisés dans la vente en gros. Comme c'est le cas dans les commerces de Belfort à El Harrach. Connu de tous, cet endroit est considéré comme la Mecque de l'électronique. On se croirait à Yiwu en Chine, tellement on trouve de tout. La-bas, les Iphone sont même disponibles au lendemain de leur sortie mondiale, comme ce fut le cas pour l'Iphone 15, le mois dernier. Il faut comprendre que ce «souk» de l'électronique est tout un monde avec ses codes et ses règles. Il est très très juteux, engendrant des millions de dollars sans que le Trésor ne touche presque un sou. Mais tout le monde connaît son fonctionnement, comme le Square pour la devise, on n'a pas d'autres choix que d'y recourir. De grandes sociétés nationales se retrouvent même obligées d'être dans l'illégalité pour commander ce type de matériel, indispensable à leur bon fonctionnement.

La guerre contre ce marché noir doit donc être accompagnée d'une ouverture de l'importation légale, tout en traçant toutes les transactions y afférentes. Or, actuellement il n'y a pas d'autres alternatives que le «cabas».

Fermer complètement les vannes équivaut a faire flamber les prix de ce type de marchandises. C'est ce qui s'est passé au lendemain des premières saisis.

L'eldorado de l'électronique

Aujourd'hui, les prix de la marchandise ont enregistré une légère baisse, car ces produits illicites sont en train de réapparaître sur le marché, malgré les efforts constants des douanes pour les contenir. Cette réapparition n'est pas le résultat de la négligence des douanes qui maintiennent une pression constante, mais plutôt le fruit des manoeuvres astucieuses d'un «cartel» déterminé à trouver de nouvelles routes pour ses activités illégales. Parmi ces nouvelles routes, la Libye, via Oued-Souf, semble avoir gagné en importance, tout comme Biskra.

La Tunisie est également mentionnée, bien que dans une moindre mesure. Cependant, la trouvaille la plus récente du cartel est surprenante, car elle concerne les États-Unis.

Les membres de ce réseau se rendent aux États-Unis pour acheter les derniers modèles d'iPhone, ainsi que des modèles plus anciens vendus à des prix très avantageux, tout comme les Macbook. Ils «réimportent» ces produits en toute discrétion. Ils tirent profit du fait que ce réseau n'est pas encore largement connu, ce qui ne suscite pas une attention particulière envers les voyageurs en provenance des États-Unis. Ces vols sont généralement prisés par les hommes d'affaires ou des cadres supérieurs. Ce qui leur permet de se fondre dans la masse. De plus, ces trafiquants profitent du fait que ces voyages passent par des escales, ce qui rend leur traçabilité plus complexe. Ainsi, ils ont trouvé un moyen de contourner l'interdiction imposée, au grand dam du Trésor public...

Cependant, comme nous l'avons déjà souligné, une «prohibition» générale ne résoudra pas le problème, mais en créera un autre. Il est donc impératif de trouver des solutions légales pour réguler ce marché illicite. La situation actuelle met en lumière la nécessité de repenser les politiques en matière de commerce et de lutte contre la contrebande. Il est essentiel de développer des mécanismes de régulation qui permettront de répondre à la demande des consommateurs tout en garantissant la légalité des échanges commerciaux.

Une répression aveugle ne suffit pas, il faut trouver des moyens de canaliser ces activités vers des voies légales,. car, ce sont des millions de dollars qui sont en jeu...