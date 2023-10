«Les Palestiniens ne sont pas des terroristes», a affirmé avant-hier à Djelfa le président Tebboune. En plus de ce que cela peut signifier chez les Palestiniens comme appui à leur cause, les mots contredisent ceux des dirigeants occidentaux et leurs médias.

Ces derniers ne cessent de bombarder les Palestiniens avec leurs mensonges et manipulation de la réalité. Une sinistre oeuvre que l'Occident tente de légitimer en qualifiant de «terroristes» les résistants palestiniens.

La désignation n'existe que dans les plateaux-mensonge et dans les discours de chefs d'État européen à la merci des sionistes.

Les mots de Tebboune, à partir de Djelfa - une visite initialement prévue pour la première semaine du mois, mais qu'il a dû différer justement suite aux attaques israéliennes contre Ghaza- ont ainsi le mérite de rétablir les vérités. Et de tordre le cou aux mensonges des voix occidentales favorables à l'occupation sioniste. Pis encore: elles vont jusqu'à travestir la réalité et coller de fausses désignations aux forces en présence. Et c'est ainsi que le résistant palestinien qui défend sa terre et sa patrie est honteusement qualifié de «terroriste». À l'égard de cette tendance à inverser les rôles, le président Tebboune a affirmé que l'agression menée par l'occupation sioniste contre les habitants de la bande de Ghaza en Palestine est «un crime de guerre». Sur sa lancée, il a ajouté que les «Palestiniens ne sont pas des terroristes» car «ils défendent leurs pays et leurs droits». Abdelmadjid Tebboune a rappelé que les Algériens avaient également été qualifiés par la France officielle et ses voix médiatiques, de «terroristes» lorsqu'ils défendaient leur terre contre la colonisation française.

Le président de la République a cité la réplique de Larbi Ben M'hidi en réponse aux Français qui accusaient les moudjahidine de commettre des actes terroristes à travers les bombes dissimulées dans les couffins. «Donnez-nous vos avions et nous vous donnerons nos couffins», avait riposté l'enfant d'Aïn M'lila tombé au champ d'honneur en mars 1957. La réplique est restée dans les annales et elle continue de faire sens plus d'un demi-siècle plus tard. En plus d'avoir remis les pendules à l'heure en ce qui concerne les mots dont l'Occident use faussement, le chef de l'État est revenu à la cause palestinienne dans ce qui a trait à la réunification des rangs. Dans ce sens, il a évoqué l'initiative d'Alger, menée en octobre 2022, pour unifier les rangs palestiniens et mettre ainsi fin à leurs divisions. Cette initiative intervenait dans le sillage de la préparation du Sommet de la Ligue arabe que l'Algérie a abrité il y a juste une année. Tebboune a abordé la question avant-hier à Djelfa en affirmant que «l'intention de l'Algérie était des plus pures, mais que malheureusement, ce processus n'a pas été parachevé», faisant allusion à des velléités de sabordage de l'initiative de l'Algérie. Une initiative qui n'a pas été, on l'aura compris, du goût de certains dirigeants arabes, notamment ceux qui ont accouru derrière le train de la normalisation avec l'entité sioniste. Sans compter, bien entendu, les autres puissances, plutôt favorables à une aggravation des divergences et des luttes entre les factions palestiniennes. Les mots de Tebboune confortent le soutien inconditionnel de l'Algérie pour la cause palestinienne en lutte contre l'occupation sioniste.

Cette position immuable a été, faut-il le souligner en ces temps des reniements, saluée par les Palestiniens. Hier, le Mufti général d'El Qods et de Palestine, Cheikh Hussein, a affirmé que l'Algérie, dirigeants et peuple, «partage notre espoir en la liberté et l'indépendance auxquelles aspirent nos compatriotes palestiniens, et qui se réalisera dans un avenir proche». Cheikh Hussein a souligné que l'entité sioniste avait franchi toutes les lignes rouges par l'agression barbare menée contre le peuple palestinien à Ghaza, appelant tous les peuples du monde, y compris leurs États, leurs gouvernements et les instances internationales et régionales, à s'acquitter de leur rôle pour faire cesser cette agression qui tue les enfants et les personnes âgées, et détruit les habitations, en violation de toutes les lois divines, des us et des droits internationaux, notamment du droit international humanitaire. Un combat que l'Algérie fait sien en toutes circonstances. Dans cette présente séquence, l'Algérie oeuvre à placer les priorités et à nommer les responsabilités.