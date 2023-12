La totalité des groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée populaire nationale encensent la démarche du chef de l' État. Dans ce contexte, le chef du groupe parlementaire du mouvement El-Bina, Abdelkader Berriche, appartenant à la coalition présidentielle, a soutenu que «l'approche du président de la République traduit l'importance qu'il attache au Parlement dans ses deux chambres». Il a rappelé que «l'actuel chef de l'État n'a pas manqué de saluer lors de ses entrevues médiatique, la composante juvénile de cette institution et les efforts consentis par les parlementaires pour renforcer l'arsenal juridique...». D'après ce député «ce discours reflète une vision et un message sur l'existence de coordination entre les différentes institutions de l'État, qui, travaillant de concert pour atteindre les objectifs majeurs tracés dans le programme du Président...». «Ce discours déclinera le bilan des quatre années du mandat du Président et un aperçu sur les réformes et leur impact sur le plan social et économique...», a-t-il ajouté. Le chef du groupe parlementaire du front El-Moustakbal, Fatah Boutbik a indiqué de son côté que «cette initiative est une décision souveraine qui s'inscrit dans le cadre des réformes initiées par le Président dans son engagement électoral visant à redonner confiance au peuple et à instauré la transparence dans la conduite des affaires de l'État dans tous les domaines». «Cette démarche tendra à créer une véritable cohésion entre les institutions de l'Etat à leur tête les chambres du Parlement, enclenchera un nouveau processus et éclairera l'opinion publique sur ce qui se passe sur la scène nationale et internationale», a-t-il ajouté. Tout en saluant cette démarche, l'intervenant considère «ce discours comme un précédent fondamental sur la voie de la réforme et dans l'orientation du peuple algérien par l'intermédiaire de ses représentants au Parlement dans ses deux chambres». À son tour, Le président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Ahmed Sadouk a souligné que «ce discours marque une étape charnière dans la vie publique nationale et ne manquera pas d'impacter positivement la complémentarité entre l'Exécutif et le pouvoir législatif». Ce discours permettra également aux parlementaires, dit-il, « de prendre connaissance de nombreux dossiers et questions préoccupant l'opinion publique et les citoyens». Notons que le Président qui s'adressera, aujourd'hui à la nation, a décidé de l'instauration d'un discours annuel sur l'état de la nation, qu'il prononcera devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Pour rappel, le chef de lÉEtat a signé un décret présidentiel, publié dans le dernier numéro du Journal officiel, portant notamment sur la convocation du Parlement en ses deux chambres réunies. Ce décret stipule que le Parlement est convoqué, en ses deux chambres réunies, le 25 décembre 2023 et ajoutant que l'ordre du jour de la session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du président de la République. «Cette session parlementaire sera clôturée après épuisement de l'ordre du jour précité, énonce la même source», souligne la même source.