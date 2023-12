L'année 2024 sera impactée par des événements politiques de premier ordre. Ce sont des faits en rapport direct avec la dynamique sociétale du pays. Ce fait majeur, en politique, est intimement lié à l'action partisane et à ses préparatifs à ce grand rendez-vous.

Afin de rendre à la politique ses lettres de noblesse, il faut que la démarche soit adoptée d'une manière concrète par la classe politique dans toutes ses composantes et sans distinction.

L'Algérie a amorcé le processus du parachèvement de l'édifice institutionnel, il reste maintenant que la pratique politique puisse s'arrimer aux nouvelles exigences imposées par la société en général et les priorités que fixe l'État en tant qu'institution centrale et vitale dans la perspective d'un changement intrinsèque.

Pour booster la participation politique au sein de la société, en impliquant la jeunesse et les partis politiques, cela suppose que la classe politique en question accepte de faire sa mue et d'adhérer à une nouvelle perspective d'exercice politique à même de dépasser la pratique partisane obsolète qui la caractérisait depuis plus de quatre décennies. Les partis politiques sont appelés à faire leurs états-généraux afin de revoir leur modus operandi et suggérer de nouvelles formes d'organisation dans l'objectif de canaliser et de mobiliser l'électorat potentiel et le convaincre de s'impliquer davantage dans la vie politique comme acteur déterminant et prépondérant.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait lancé un appel à la classe politique, soulignant que «tout ce qui est de nature à renforcer le front intérieur et qui relève de la ligne nationale est le bienvenu», a-t-il soutenu. Il a, à ce propos, appelé à «en finir avec les vieilles méthodes» de l'activité partisane pour se focaliser sur «l'action efficace reposant sur la mobilisation des militants dans la rue, qui, depuis le Hirak authentique et béni, ne saurait être déviée de sa trajectoire», a-t-il déclaré.

Un parti politique c'est aussi une volonté inouïe de se rapprocher plus des profondeurs de la société dans l'objectif de se faire une place au soleil sur l'échiquier national. Les partis politiques doivent rompre avec cette espèce de farniente partisan qui les a bernés pendant des années. Il est temps de rompre avec les sinistres habitudes qui ont cassé les ressorts de la pratique politique et son rôle déterminant au sein de la société.

La prestation politique et ses répercussions sur l'acte électoral est le produit d'un travail profond des partis en direction de la société profonde, mais avant que cela ne soit fait, il faut que la classe politique opère des mutations en son sein afin de s'adapter et répondre aux conjonctures, sur la base d'une approche qui se réfère à une stratégie réaliste et fiable.

Exiger du changement politique dans le cadre d'une démarche inclusive, cela suppose que ledit changement doit s'opérer au sein des structures partisanes en révisant de fond en comble le fonctionnement et la gestion desdits partis dans la perspective de sortir de l'état d'immobilisme qui les caractérise et le statu quo où ils se sont engouffrés depuis plusieurs décennies. Les partis sont responsables de la prestation politique du pays, ils sont le reflet de la société en termes de pratique politique. C'est pourquoi il faut maintenant adopter une nouvelle conception d'exercice de l'acte politique, en transformant la société via de nouvelles propositions en adéquation avec le monde du numérique et du virtuel.

La société a besoin d'un déclic qui saura la propulser vers une dynamique politique qualitative à même de lui permettre de façonner le changement, par sa propre contribution. Mais cela devrait être l'apanage des partis qui devraient s'efforcer de se libérer de la démarche bureaucratique dont ils sont devenus l'otage par excellence.

Les partis ont un rôle historique à jouer, c'est celui d'éclairer la société et de proposer aux institutions de l'État l'encadrement et la mobilisation lors des conjonctures et des situations particulières.

Les partis sont responsables de l'évolution de la pratique politique et de sa prestation.