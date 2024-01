La prochaine présidentielle, mais aussi la situation à Ghaza, les nouveaux codes communal et e de wilaya ont été, entre autres sujets, au centre des débats de ces réunions organiques. La secrétaire générale du PT s'est déplacé, hier, à Mila où elle a rencontré les militants du parti. Dans son allocution, Mme Hanoune qui dit suivre avec attention l'examen du nouveau projet d'amendement du code pénal a exprimé «l'inquiétude» de sa formation en raison du maintien de «l'article 87 bis». Pour la SG du PT, le pays «a besoin de l'apaisement et du respect de tous les droits et libertés pour mettre fin aux souffrances des familles des victimes, mais aussi pour barrer la route aux chantages des puissances extérieurs», poursuit-elle. Toute-fois elle a salué le fait que le nouveau code pénal prévoit «la dépénalisation de l'acte de gestion». Cependant elle s'inscrit en porte-à -faux par rapport au maintien de la pénalisation de la mendicité et de la harga (émigration clandestine). La patronne du PT prône la révision de la loi sur la spéculation. «Depuis notre rencontre avec le président de la République, des catégories sociales, victimes de la mauvaise application de la loi, ne cessent de nous adresser leurs réclamations et doléances que nous avions bien entendues transmises au centre de décision, y compris la présidence de la République». Il s'agit notamment, selon la première responsable du PT, «des victimes de la loi de la lutte contre la spéculation, dont l'application a engendré des injustices et dépassements qui ont jeté les familles de victimes dans le désarroi». Le même sort, dit-elle, est réservé à la catégorie des doctorants «touchés de plein fouet par la précarité de l'emploi et le cafouillage de la tutelle».

Le nombre de postes d'emploi destinés aux titulaires du doctorat et magister prévus par la loi de finance 2024 (4900 postes) et la loi de finances rectificative de 2023, est loin de satisfaire la demande, en sachant que le ministre lui-même a reconnu qu'il existe 22 000 titulaires du doctorat et mater».

Le PT «prend acte» et soutient l'annonce du secrétaire général de la centrale syndicaleUGTA relative à «la révision de la loi sur l'exercice du droit à la grève».. Elle demande, «de soumettre au débat général le nouveau code communal, qui est censé permettre à l'a.assemblée communale de retrouver sa place qui lui sied, en donnant des moyens financiers nécessaires, et en élargissant les prérogatives aux élus locaux pour qu'ils puissent accomplir convenablement leur missions».

De son côté, le MSP a clôturé hier la deuxième session de son conseil consultatif, organisé depuis avant-hier au niveau de la Mutuelle générale des travailleurs des matériaux de construction à Zeralda. Ce parti a réitéré son appel à l'ouverture du champ médiatique et politique en prévision de la prochaine présidentielle, qualifiée d'uévénement majeur, structurant touts l'activité politique. Le FFS quant à lui, a organisé avant-hier au siège national une rencontre avec ses élus locaux. Le RCD pour sa part a tenu la quatrième session du conseil national. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, dont l'élection présidentielle de 2024, l'évaluation de la situation organique.