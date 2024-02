Plusieurs activités politiques se sont déroulées en cette fin de semaine. Des leaders des formations politiques se sont déplacés dans différentes wilayas. C’est le cas du secrétaire général du FLN, Abdelkrim Benmbarek qui s’est rendu hier à Oran, où il a présidé une rencontre des mouhafadhat de l’ouest du pays (Oran, Relizane, Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent, Saïda, Tiaret).

Il a défendu, à cette occasion, son bilan. Il est revenu longuement, dans son allocution, sur le 11e congrès ayant vu son intronisation à la tête du FLN et donné lieu à un comité central « légitime ». Lequel a-t-il rappelé « avait plébiscité lors de sa deuxième session ordinaire la liste des membres du Bureau politique, au nombre de 13 , outre l’adoption à l’unanimité du règlement intérieur du parti et de ses commissions permanentes, à savoir les commissions de prospective, des finances, de contrôle et de discipline ». « Se composant des moudjahidine, des cadres et des compétences, la liste de cette dernière commission est laissée ouverte à l’intégration d’autres noms venant d’autres wilayas », a-t-il indiqué. Il a fait savoir que « le parti s’est également doté de commission de numérisation ». « Nous avons reçu des personnalités politiques nationales, des délégations étrangères et programmé quatre rencontres régionales des mouhafadhat ». Il a longuement loué le bilan du premier mandat du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, lequel dit-il , « grâce à sa perspicacité et lucidité a pris de nombreuses décisions dont l’augmentation des salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite… l’institution de l’allocation chômage, la création de l’allocation des milliers de microentreprises et la prise d’importants engagements, au nombre de 54, alors que, poursuit-il , avant le Hirak « béni », l’État, selon ses responsables de l’époque, avait failli se retrouver dans l’incapacité de payer ses fonctionnaires.».

De son côté, le secrétaire général du RND s’est déplacé dans la wilaya de Djelfa où il a animé un meeting. Mustapha Yahi a fait l’éloge de la visite récente effectuée par le chef de l’État dans cette wilaya. « La visite du président Tebboune, qui fut sa première sortie sur le terrain depuis son élection, a été un tournant crucial non seulement pour améliorer le développement local dans la wilaya, mais pour faire d’elle une wilaya ayant sa place dans la stratégie économique de l’État algérien à travers l’enregistrement de grands projets structurants, notamment ceux liés à la sécurité alimentaire de l’Algérie … »,

a-t-il indiqué. « Le programme complémentaire colossal de l’ordre de 1 milliard de dollars affecté par le président de la République, à cette wilaya, changera inévitablement le visage de la ville et touchera tous les aspects socio-économiques du citoyen… », a-t-il ajouté. Quant au président du RCD Atmane Mazouz, il a tenu, hier, une rencontre de proximité avec la société civile à Timizar dans la wilaya de Tizi Ouzou. En parallèle, le bureau régional de Batna organise avec le bureau communal de N’Gaoues une rencontre de proximité avec les militants du parti.

Pour sa part, le président du MSP Abdelali Hassani Cherif a présidé avant-hier une rencontre avec les groupes de travail des secrétariats nationaux. Le PT a opté, quant à lui, à un travail de proximité avec les citoyens. Les cadres de la formation de Louisa Hanoune ont distribué le journal du parti à Boumerdès. De son côté, le chef du Mouvement El-Bina Abdelkader Bengrina a effectué une virée à Maghnia dans la wilaya de Tlemcen. Tout en mettant en avant « la stabilité et la prospérité prévalant en Algérie », il a envoyé un message au peuple marocain, en l’appelant à « se démarquer de son élite qui a noué et consolidé ses relations avec l’entité sioniste ». Le secrétaire général de l’ANR, Belkacem Sahli s’est déplacé avant-hier à l’occasion de la Journée nationale du chahid dans la wilaya de Tlemcen où il avait animé une rencontre de proximité dans la commune Sebaâ Chioukh.