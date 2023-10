Travaillant loin des caméras et à l'abri du brouhaha mondain, elles participent à l'effort national visant à valoriser la destination Algérie. Elles, ce sont ces associations qui oeuvrent discrètement à promouvoir le tourisme national. À force de persévérance elles arrivent à jouer dans la cour des grands opérateurs du secteur.

L'Organisation algérienne de promotion du tourisme et du guide touristique (Oaptgt), en est un parfait exemple. Elle vient de participer à la 22ème édition du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev 2023). Mounira Hasbellaoui, coordinatrice nationale de l'Oaptgt, rappelle la vocation de l'association. Elle communique surtout une réelle passion du métier et l'amour du pays. «Nous n'avons rien à envier aux autres. La destination Algérie est unique; la superficie de son territoire équivaut à plusieurs fois celles de certains pays européens. Ses paysages sont époustouflants au fil des saisons» dit-elle, en préambule, tout en énumérant des axes d'intervention, notamment la formation que dispense l'association aux adhérents. Celle-ci porte sur le transfert de compétences dans le domaine hôtelier. Figure également la formation au métier de guide touristique. Enthousiaste, Hasbellaoui insiste sur «la nécessité de valoriser le produit algérien», tout en révélant un engouement, inédit, pour le tourisme saharien. Ce dernier talonne de près le tourisme thermal, bien ancré dans la tradition algérienne, ajoute-t-elle, signalant de nouvelles tendances, dont les randonnées en pleine nature. Elle rappelle «la grande valeur» du tourisme interne, notamment sur le plan économique. Avec l'agriculture, le tourisme constitue un véritable levier de développement économique et social, à travers son soutien à la croissance et la création de postes d'emploi durables. signifie notre interlocutrice, qui précise que les formations dispensées au sein de l'Oaptgt sont certifiantes. Les Algériens, friands de vacances, se rendent à des destinations comme la Tunisie, la Turquie, la Chine et autres pays lointains...

Toutefois, une bonne partie de cette clientèle ne demande qu'à rester au pays, pour peu que l'on réussisse à lui offrir des produits attractifs et des prestations qui soient à la hauteur des standards internationaux, notamment en terme d'accueil. C'est ce qu'enseigne le Sitev, dont la 22ème édition vient d'être clôturée à la Société algérienne des foires et exportations (Safex), à Alger. Plus de 300 opérateurs ont pris part à cette édition, dont 70 étrangers issus de 30 pays, venus présenter leurs produits mais aussi faire leur propre promotion.

L'Algérie ambitionne de devenir un acteur du tourisme mondial. Ce secteur connaît une réelle dynamique, avec la montée en puissance de la capacité d'hébergement, avec 1590 établissements offrant 146500 lits. L'on annonce, enfin, la réception de plus de 734 nouveaux hôtels en 2024; ceux-ci disposeront de près de 90000 lits supplémentaires, avec à la clé la création de 45000 emplois directs.