La compagnie nationale Air Algérie a décidé de «mettre son grain de sel» dans le paysage touristique saharien. Son premier responsable, Yacine Benslimane, s'est envolé pour Ouargla, afin d'y rencontrer les chefs d'agences de tourisme de la wilaya. Objectif: examiner les voies du renforcement de la coopération entre les deux parties. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par la compagnie. La rencontre s'est tenue en présence de cadres de la compagnie et du président de l'Union nationale des agences de tourisme et de voyages, l'Unatv. Elle a permis à toutes les parties d'évoquer les voies à même de renforcer le partenariat et la coopération et de se concerter autour des prévisions et des orientations des agences de tourisme et de voyage, étant le premier partenaire de la compagnie nationale, ainsi que d'écouter leurs préoccupations», lit-on dans le communiqué. «Ces réunions de travail avec les propriétaires d'agences de tourisme permettront de concevoir et de proposer des produits de qualité au profit du client algérien et des touristes dans la région du Sud», a conclu la même source. Contacté par nos soins à l'effet d'avoir de plus amples informations sur les questions abordées lors de ladite réunion, Mouloud Youbi, le président de l'Unatv, nous dira qu' "il s'agit d'un rende-vous qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres amorcée par la compagnie nationale qui a affiché une bonne volonté à aider les agences de voyages". «Elle intervient après une réunion tenue à Oran, avant trois autres prévues dans les prochains jours respectivement à Constantine, Tamanrasset et Adrar», a-t-il précisé. Le DG d'Air Algérie a été, selon notre interlocuteur, très attentif aux problèmes soulevés par les patrons des agences de voyages. Il citera le remboursement des billets, les difficultés rencontrées lors des opérations de marketing pour les voyages dédiés à la Omra. L'accent a été également mis sur la nécessité de renforcer les dessertes de la région du Sud. Dans ce sillage le président de l'Unatv a indiqué que «le manque de dessertes est dû principalement au nombre des avions en service». Cela avant d'assurer que «la situation devrait s'améliorer avec le renouvellement de la flotte aérienne d'Air Algérie». Notre interlocuteur n'a pas manqué l'occasion de tirer à boulets rouges sur les pseudo-organisateurs de voyages, qui dénaturent le paysage du tourisme en Algérie. «Un sérieux coup de pied dans la fourmilière s'impose ainsi, pour mettre fin à ces agissements qui se répercutent sur le touriste algérien lequel se voit ainsi privé de l'une des plus belles destinations au monde», a-t-il estimé. L'escroquerie, les fausses promesses concernant la qualité des prestations existent, cependant, elles n'entachent en rien la destination Algérie en général et celle du sud du pays en particulier. La preuve en est d'ailleurs que «des touristes de 79 nationalités ont visité Djanet en 2023», a révélé Mouloud Youbi. Ce dernier est, dans ce sillage, revenu sur les importantes décisions prises par les autorités algériennes en faveur du développement du tourisme saharien. Il citera dans ce sens la décision de l'assouplissement des mesures de l'obtentions de visa pour les étrangers, et l'ouverture des deux lignes depuis Paris et Marseille, vers le Hoggar. Résultat immédiat: une nette amélioration de l'activité du tourisme saharien. Comme en témoignent les vidéos qui font le «buzz» sur les réseaux sociaux, notre Sahara fascine et fait rêver plus d'un. Sur les traces d'«Henri Duveyrier», le voyageur et géographe français, qui devient célèbre à la suite du voyage qu'il entreprend en 1859, dans le sud du pays, et part à la rencontre des Touareg, ils sont de nos jours de nombreux aventuriers à venir tenter une expérience «inédite». Des globe-trotters, youtubeurs, photographes, journalistes de diverses nationalités n'hésitent pas à partager leurs expériences de voyage en Algérie. Le célèbre road trip de Pascal et Zuzman, qui ont récemment tenté l'aventure d'explorer le pays en Van, est un exemple édifiant... De retour à Djanet, celle-ci offre au visiteur un éventail de paysages sublimes et rares. Le plus beau coucher de soleil au monde qu'elle présente au visiteurs n'est pas la seule offrande. Au-delà de ses fresques rupestres remontant à l'ère préhistorique, ses lacs sont l'un des meilleurs spots du monde pour faire du kayak... Une randonnée sur canoë en plein désert, un circuit 4x4, une promenade chapelière et autant d'activités sont inscrits au programme de cette destination. Djanet est aussi le paradis des plus gourmands! Qui de mieux qu'une soirée à la belle étoile, avec au menu un Merdoum (agneau cuit délicatement dans des fours traditionnels, sur un son de musique targuie, et du bon thé à la braise!