Les hommes de la Protection civile qui sont sur le qui-vive face à la menace des feux de forêt, enregistrent de notables victoires sur les incendies. Ils ont ainsi réussi à éteindre la majorité des incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays, à l'instar de Béjaïa, Tizi Ouzou, Skikda et Guelma, les efforts des pompiers se poursuivent, néanmoins, pour maîtriser les incendies restants.

Le dernier bilan publié par les services de la Protection civile est à ce titre rassurant, surtout qu'il est précisé que dans la wilaya de Béjaïa, l'incendie qui s'est déclaré dans la forêt «Assoumar» avait été éteint, et l'opération d'extinction se poursuit pour les incendies des forêts de «Tiachache» dans la commune d'Amizour et de «Dar Ledjbel» dans la commune de Béjaïa. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, les éléments de la Protection civile ont, en outre, réussi à éteindre l'incendie de forêt dans le village de «Tabourt» dans la commune d'Ifigha et celui qui a pris dans le maquis du village d'«Ait Ouazen» dans la commune de Makouda.

À Jijel, un incendie de broussailles et de maquis a été éteint à Ouled Aouar dans la commune d'El-Ancer, alors que l'opération d'extinction se poursuivait pour l'incendie de forêt à Arfa dans la commune d'El Milia. En fait, les efforts des éléments de la Protection civile payent à l'échelle de tout le territoire national, puisque les différentes unités ont également réussi à éteindre plusieurs incendies dans les wilayas de Skikda, Guelma, Médéa, Boumerdès, Alger, Souk Ahras, Mila et Biskra.

Les éléments de la Protection civile restent toutefois mobilisés surtout que le bal des incendies risque de reprendre à tout moment, à la faveur de la vague de chaleur qui s'invite au nord du pays. Une alerte canicule est en effet annoncée sur plusieurs wilayas du pays, d'Est en Ouest. Celle-ci est accompagnée de températures pouvant dépasser les 46°C, tel qu'annoncé par un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

Placée en vigilance «Orange», cette vague de chaleur affectera les wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Saida, Relizane, Chlef, Aïn Defla, Médéa, Tizi Ouzou, Bouira, Tissemsilt et le nord de Tiaret, avec des températures maximales de 44° C, pouvant atteindre ou dépasser 46° C sur Relizane, Chlef et Aïn Defla et des minimales oscillant entre 28°C et 33°C degrés, est-il précisé. À Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, les températures maximales prévues oscilleront entre 40°C et 42°C, notamment au sud de ces wilayas et entre 24°C et 30°C pour les minimales, selon le même BMS. Il faut dire que le déploiement ultrarapide en zone d'intervention et les moyens logistiques et matériels mis à contribution dans la lutte contre ces incendies est à l'origine de cette victoire contre ces feux de forêt.

La direction générale de la Protection civile a «prévu un dispositif conséquent pourvu en moyens humains et matériels spécialisés pour assurer l'efficacité et l'efficience des interventions», déclarait, à l'orée de cet été, le DG de la Protection civile le colonel Boualem Boughelaf.

Le colonel Farouk Achour, Inspecteur à la direction générale de la Protection civile affirmait pour sa part: «Il existe 505 unités prêtes à intervenir, lesquelles comptent 15 000 secouristes de différents grades. Ces unités sont dotées de tous les moyens matériels leur permettant de faire face aux feux de forêt», et d'ajouter: «À ces derniers s'ajoutent 65 colonnes mobiles totalisant un nombre de 650 engins et 3 077 secouristes». En fait, la montée en puissance des effectifs est le nerf du dispositif tracé par la Protection civile, tel que précisé par ces responsables, sachant que ne sont là que les premiers paliers d'intervention prévus en cas de catastrophes.

À un autre niveau, l'on relève l'entrée en action de cinq détachements de renfort, lesquels sont dotés d'engins lourds. Le dispositif de prévention pour sécuriser la saison estivale comprend donc une batterie de mesures proactives contre les incendies, notamment ceux qui affectent les récoltes et les cultures céréalières. «Il s'agit d'une question hautement stratégique et nous sommes là pour protéger cette denrée», signalait à ce titre le colonel Farouk Achour.