«Nos secours ont enregistré durant ces dernières 24 heures, avant-hier à 10 h et hier, 2 h du matin pas moins de 22 départs de feux, à travers 12 communes de notre wilaya (Béjaïa, Tala Hamza, Boukhlifa, Tizi N'Berber, Aokas, Souk El Tenine, Taskriout, Kherrata, Akbou, Seddouk, Sidi Aich, et Amizour)», indique le dernier communiqué de la cellule de communication de la Protection civile, précisant que «20 d'entre eux ont été totalement éteints» et qu'il «ne reste que deux en cours d'extinction, celui de Mazekouan à Boukhlifa et celui de Boumraou à Amizour».

Toutes les unités opérationnelles ainsi que les renforts de la PC des wilayas voisines, des riverains et d'autres partenaires étaient encore, hier, à pied d'oeuvre pour venir à bout de ces deux derniers incendies... cela dure depuis une semaine. Les soldats du feu sont sur tous les fronts ces derniers jours, faisant face à des départs de feux à répétition avec pour conséquences plus de 1 200 ha ravagés par les flammes dans 20 communes de la wilaya de Béjaïa. Deux personnes ont été blessées, dimanche, au village Imdane, commune de Tamridjt. Plusieurs habitations ont brûlé, dont deux totalement, tandis que de nouveaux sinisres se sont déclarés dans la soirée du 23 octobre. Deux importants feux de forêt ont, également, affecté dans la nuit de dimanche à lundi, les localités d'Ikharazen, municipalité de Boukhélifa et Saâdane, dans la commune de Darguina.

Ces brasiers ont particulièrement affecté des terrains privés où des centaines d'hectares de végétation, dont des vergers et des arbres fruitiers, sont partis en fumée. Un imposant feu de forêt a, également, été enregistré au village Imaâradh, commune de Barbacha. Les opérations de luttes terrestre et aérienne se sont poursuivies jusqu'à hier matin. Selon un précédent communiqué de la Protection civile «sur les 24 départs de feux enregistrés dimanche dans 16 communes ils ont été circonscrits et il ne restait que quatre départs actifs, hier matin, à 8h30».

Les incendies ont été enregistrés, entre autres, à Béjaïa, Tala Hamza, Boukhélifa, Tizi N'berber, Aokas, Souk El Tenine, Taskriout, Darguina, El Kseur, Tifra, Adekar, Féraoun, Barbacha, Béni Maâouche, Seddouk et Chellata. Pour rappel, en plus des incendies enregistrés depuis le début de la semaine, au moins 27 autres ont été recensés la fin de la semaine dernière, notamment à Amizour, Tichy, Tala Hamza et Darguina, Toudja, Tizi N'Berber et Boukhélifa. Dans la soirée de lundi, un départ de feu a été enregistré au niveau de la forêt de Kefrida, commune de Taskriout. Selon le P/APC, Salah Sidani, «le danger est écarté des maisons avec la forte mobilisation des citoyens du village Aït Idris qui joignent leurs efforts à ceux des agents de la Protection civile et de la Conservation des forêts». L'opération d'extinction s'est poursuivie hier.