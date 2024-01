Sur fond d’un marché qui tente de retrouver ses marques et à connaître un début de normalisation, le représentant de la marque Cherry en Algérie, ALC, tient à rassurer ses clients en attente d’être livrés. Dans un communiqué transmis à notre rédaction il tient, en effet, à rappeler son plein engagement envers ces derniers, auxquels il réitère son souci permanent d’offrir un service de qualité et d’honorer les commandes dans les délais impartis. « Nous tenons à rappeler que l’échéance commence à courir à partir du dépôt par le client de la première tranche, à savoir 10% du prix de vente du véhicule, tel que précisé par le cahier des charges. De même qu’il a été convenu d’une période de 45jours, compte tenu des évènements actuels », rappelle ALC qui renvoie à la situation géopolitique au Proche-Orient, où, les attaques Houthis en mer Rouge, en solidarité avec Ghaza, impactent considérablement le trafic maritime. « En dépit de ces aléas majeurs, nous restons déterminés à livrer les voitures à leurs destinataires finaux dans les plus brefs délais », rassure ALC. Notons que l’on apprend de source proche qu’ALC « prévoit plusieurs arrivages de volumes importants, au cours des prochaines semaines. Cela lui permettra de livrer l’ensemble de ses clients au cours des mois de février, mars et avril ». Le représentant de la marque automobile chinoise Cherry indique, en outre, tenir informée sa clientèle de toute nouveauté quant à l’acheminement des véhicules et de leur arrivage. « Cherry procède actuellement à la livraison des commandes via son tissu de représentant sur tout le territoire national, et ce progressivement selon les modèles qui lui parviennent », est-il mentionné en ajoutant que des centaines de voitures ont été remises à leurs acquéreurs, à raison de 100 voitures/jour. « Des chiffres qui témoignent de notre réel engagement envers nos clients », est-il précisé. ALC révèle que « d’importantes quantités sont présentement au niveau des ports. De même que sont citées des cargaisons, en mer, comptant 10 000 véhicules. ALC Cherry met enfin en garde contre toute atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, en colportant de fausses informations et en amplifiant l’intox, par méconnaissance des lois et de la réglementation en vigueur. Et de conclure que Cherry a pour credo la transparence et l’engagement inconditionnel envers ses clients.