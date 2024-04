L'activité partisane durant le week-end dernier s'est focalisée sur l'enjeu du rassemblement pour l'unité nationale et la consolidation de la transformation démocratique et la liberté de l'exercice politique.

Ces deux points phares ont été traités respectivement par le Rassemblement national démocratique (RND) et le Mouvement de la société pour la paix (MSP), lors de leurs sorties sur le terrain pour rencontrer leurs bases et s'adresser aux citoyens sur les questions politiques cruciales qui caractérisent le pays actuellement.

Le RND qui a organisé une rencontre à la Maison de la culture Mouloud Mammeri en appelant sa base militante à «se rassembler autour de l'unité nationale» et à «davantage de vigilance et de mobilisation pour faire face aux tentatives de déstabilisation de l'Algérie menées par des organisations et des pays au service de l'entité sioniste. Un rassemblement autour de l'unité nationale pour déjouer les tentatives de déstabilisation de l'Algérie», a souligné le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi. Toujours en ce qui concerne les risques qui se profilent à l'adresse de l'Algérie et les menaces qui guettent l'unité nationale et la souveraineté du pays, le SG du RND, Mustapha Yahi, a souligné qu'il «met en garde contre les risques de se laisser entraîner par les complots et machinations élaborés par des personnes marginales et des entités terroristes qui visent la stabilité et l'unité du pays. Des tentatives qui font partie d'une campagne enragée dirigée par des microÉtats au service de l'entité sioniste», et d'ajouter «les positions honorables de l'Algérie vis-à-vis des causes justes dans le monde, dérangent, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne», a affirmé Mustapha Yahi, le secrétaire général du RND. Il a rappelé le lourd sacrifice qu'a consenti l'Algérie pour restituer son indépendance et sa souveraineté en précisant que «l'Algérie a versé son sang et les sacrifices consentis pour la libération du pays et son édification. Nous mettons en garde contre les tentatives de déstabilisation, réelles, qui la guettent dans le contexte régional et mondial actuel», a-t-il rappelé.

En ce qui concerne la prochaine élection présidentielle anticipée, le RND et à travers son SG, Mustapha Yahi, a précisé que «la prochaine présidentielle est un rendez-vous» qui permettra au peuple algérien «de choisir et de s'exprimer en toute liberté et démocratie», a estimé Mustapha Yahi, appelant les militants de son parti, ainsi que l'ensemble des organisations à se mobiliser pour ce scrutin qui intervient dans un contexte régional et international particulier».

Il a en outre rappelé que le RND est disponible à «participer activement» à la réussite de la prochaine présidentielle, en mobilisant toute sa base militante et ses élus et cadres, pour la réussite de ce rendez-vous. Le parti discutera des démarches à entreprendre lors d'un conseil national extraordinaire, a souligné Mustapha Yahi.

Quant au président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a déclaré lors de sa rencontre avec sa base militante à Oum El Bouaghi que «Les prochaines élections, une occasion pour consolider la transformation démocratique et la liberté de l'exercice politique», a-t-il affirmé. À ce propos, Abdelali Hassani Cherif, a rappelé que «La prochaine échéance électorale doit être mise à profit pour consacrer la transformation démocratique et la liberté de l'exercice politique, ainsi que pour consolider les valeurs de notre pays et son aspiration à une Algérie forte et prospère, comme le souhaite le peuple algérien», a-t-il signalé.

Le président du MSP s'est attardé sur la situation politique et économique particulière qui caractérise le pays en précisant que «les prochaines élections se dérouleront dans un contexte marqué par des enjeux importants liés à la situation mondiale, régionale, locale, économique et sociale», appelant à la nécessité «d'aller à ces élections en ayant conscience de ces défis et de la nécessité impérieuse de préserver notre pays», a-t-il déclaré lors d'un meeting organisé à l'adresse des citoyens d' Oum El Bouaghi et ses militants.

Abdelali Hassani Cherif a appelé à ce que la prochaine élection présidentielle soit caractérisée par une concurrence saine et loyale en signalant à ce propos que «Nous devons traverser ces étapes en ayant conscience de la nécessité d'une concurrence électorale saine, pour éliminer tout ce qui pourrait influer négativement sur la prochaine échéance électorale», et d'ajouter qu'il est « nécessaire de construire une économie forte, à même de fournir des emplois, de la richesse et de la prospérité pour le pays, et d'évaluer les étapes précédentes avec précision, sincérité et objectivité afin de diagnostiquer les raisons des échecs en vue de construire une Algérie forte et ferme», a-t-il affirmé.