En adéquation avec la politique sociale fortement soutenue par les pouvoirs publics, le lancement des programmes de réalisation des logements Aadl3, confirme le renforcement de cette orientation majeure, en tant que priorité. Cela étant, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé, dimanche à Alger, que « les prix des logements dans le cadre du nouveau programme location-vente Aadl3 seraient revus à la hausse de manière étudiée et rationnelle. Cette question est en cours d’examen. « Il y aura une augmentation en raison de la hausse des matériaux de construction, mais de manière étudiée et pratique ». Un réajustement des prix qui renseigne sur l’actualisation des procédés et des mécanismes de conception et d’étude liées à la réalisation des logements, en tant que gage de qualité et de transparence. Il faut dire cependant, que toute la problématique réside dans la qualité des préparatifs, et de l’organisation de ce lancement, afin de répondre de façon efficace à la demande en perpétuelle augmentation. Un travail déterminant pour assurer un lancement opérationnel et efficient, qui contribuera à éradiquer les niches de dysfonctionnement ou de retards. À ce titre, les premières actions s’avèrent une étape plus que déterminante pour le bon déroulement des opérations de réalisation, et notamment un argument pour respecter les délais. Dans ce sens, le ministre a affirmé que « le travail a commencé de manière «anticipée» pour assurer les assiettes foncières, car des études de sol sont en cours de réalisation dans certains sites qui abriteront ce programme de logements dans sa première phase. Le foncier n’est plus un obstacle, contrairement au programme précédent ». Ce qui représente une avancée majeure dans l’estimation et l’étude des coûts de réalisation, mais également dans la détermination des durées et des besoins réels de la phase de concrétisation. À ce sujet, le ministre explique que « les préparatifs de ce nouveau programme ont atteint un stade très avancé et en sont à leur phase finale et le cadre législatif régissant cette formule est en cours de révision parallèlement aux essais techniques sur la plate-forme de souscription». Il y a lieu de convenir qu’à travers les volumes de logements réalisés et distribués, ce sont les jalons d’une stratégie forte, qui commencent à prendre forme, constituant une réponse aux préoccupations des citoyens de plus en plus fortes. Une maîtrise qui aura des répercussions certaines sur la prise en charge des besoins et des caractéristiques des différentes franges de la société.