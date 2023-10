Le nouveau patron du groupe Sonatrach n'a pas manqué la cérémonie de son installation pour mettre en avant ses priorités. Connaisseur de l'entreprise où il y exerça depuis plus de trente ans, Rachid Hachichi n'avait pas besoin, selon toute vraisemblance, de temps d'observation pour décliner les grandes lignes de son management. Il a, à cet effet, présenté les principaux axes de la feuille de route de développement de la chaîne de valeur de la compagnie publique, sitôt installé dans ses fonctions. Les priorités sont énoncées. Il s'agit du «renouvellement des réserves pétrolières et gazières de l'Entreprise et le développement de la production qui constitue l'épine dorsale indispensable à l'approvisionnement des unités de raffinage, de liquéfaction et de pétrochimie», a indiqué, hier, un communiqué de Sonatrach. L'autre priorité de Hachichi consiste à mettre l'accent sur le développement des activités de transport par canalisations et navires et de l'activité commercialisation pour valoriser les ventes en vue de maximiser la valeur ajoutée, a ajouté la même source.

Pour le désormais nouveau patron du géant public, le transport des hydrocarbures par canalisation et la commercialisation sont «la plaque tournante» de la société. Il a considéré, sur un autre registre, que le partenariat constitue un choix stratégique devant être promu davantage en sus des énergies renouvelables.

Ce qui n'est pas sans rappeler les multiples contrats et conventions signés par le groupe avec des firmes étrangères. Hachichi a évoqué, en outre, les ressources humaines de l'entreprise.

Il a insisté, dans ce sens, sur l'importance de «valoriser le capital humain et de le hisser à la hauteur des enjeux stratégiques» de l'entreprise. Né en 1964, Hachichi qui a été patron de Sonatrach d'avril à novembre 2019, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État promotion 1987 de l'Institut national des hydrocarbures et de la chimie. Il possède une expérience de 36 ans au sein de Sonatrach où il a eu à assumer plusieurs postes et responsabilités dont 27 ans dans l'activité Amont au niveau des wilayas du Sud et 9 ans au niveau central, est-il relevé dans le communiqué du groupe. Pour sa part, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, s'est félicité des réalisations de l'Entreprise au cours des dernières années. Ce qui a permis d'assurer la sécurité énergétique du pays et de tenir les engagements contractuels envers les partenaires étrangers, a-t-il dit. Arkab a également exprimé la nécessité de mettre en évidence de nouvelles ressources en hydrocarbures et d'élaborer un programme pour leur développement et leur valorisation à travers, notamment la promotion des industries de transformation, l'augmentation de la production nationale et la création de nouvelles opportunités d'emploi. Le ministre a insisté sur la nécessité de «réaliser de nouvelles découvertes, de développer les gisements et de renforcer les capacités d'exportation en s'appuyant sur les compétences nationales». L'objectif est de «soutenir l'économie du pays et participer activement à la transition énergétique», a indiqué Mohamed Arkab.

Solarisation de 80% des sites d'ici à 2030

La Sonatrach compte solariser 80% de ses sites de production d'ici 2030, a indiqué Khanfer Youcef, directeur central des ressources nouvelles au niveau de l'entreprise. «Dans le cadre de notre plan pour décarboner (réduction des émissions de CO2), notre secteur d'activité vise à atteindre progressivement la plus basse empreinte carbone, nous nous sommes fixés l'objectif de solariser 80% de nos sites de production d'ici 2030», a-t-il indiqué, en marge du Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur (ERA 2023), qui se tient au Centre des conventions d'Oran.

S'agissant des objectifs à court terme, Khanfer a fait savoir que 5 centrales photovoltaïques seront installées dans différents sites de production situés au sud du pays.