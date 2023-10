Constantine a abrité depuis mercredi la 6e édition du Salon international de l'immobilier du bâtiment et des travaux publics de l'est algérien plus connu chez les professionnels sous le nom de «Bâti-Est-Expo». Le rendez-vous tend à gagner en visibilité. Mais aussi en termes de participation. Cette nouvelle édition s'est distinguée par une hausse remarquable d'exposants entre Algériens et étrangers. Au moins 120 participants, soit une hausse de 47% comparée à l'année dernière. En effet, le salon a connu la participation de pas moins de 90 opérateurs venus de toutes les wilayas du pays en plus de la participation de cinq pays étrangers à savoir, la Turquie, la Chine, l'Italie, la France et la Tunisie, a-t-on appris auprès des organisateurs de l'évènement. Cette manifestation à caractère économique et professionnel est organisée par l'entreprise «Sunflower Communication», en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI- Rhumel) de Constantine et l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal).

Les opérateurs ont exposé plusieurs articles en lien avec divers domaines. On citera entre autres, les matériaux de construction, les équipements modernes du bâtiment, des travaux publics, de plomberie, peinture et d'électricité, produits par des sociétés nationales. La production locale, a-t-on appris par ces opérateurs, semble couvrir les besoins du marché dans le pays et s'intéresse à l'exportation. Ce salon reste un espace de rencontres pour présenter le produit local et échanger les connaissances et les expériences entre les professionnels de ces secteurs.

Un rendez- vous organisé chaque année qui permet de saisir des opportunités propices pour diversifier les relations et créer un climat d'affaires dans le cadre d'une stratégie permettant de développer le secteur du bâtiment avec des échanges entre des entreprises économiques locales et étrangères, tout en contribuant à la promotion du secteur économique au niveau national.

Ce salon a organisé en marge des exposions des rencontres afin que les participants et les personnes intéressées puissent prendre part à des débats dans lesquels seront abordées diverses questions en lien avec le domaine.

Le salon qui a duré jusqu'à hier, a connu la présence de 30 représentations diplomatiques de pays africains en Algérie et 10 start-up.

Le public a rehaussé l'importance de ce salon par une présence considérable d'ailleurs comme chaque année. Il est prévu également la signature d'accords de partenariat entre opérateurs économiques. C'est l'un des objectifs essentiels de cet évènement organisé depuis 2018.

L'autre objectif est d'encourager les jeunes porteurs de projets innovants, ayant des projets novateurs dans divers aspects relatifs aux créneaux concernés par le salon. Cet évènement, dédié aux professionnels de l'immobilier, le bâtiment, les travaux publics, l'infrastructure et la logistique, se veut pour le développement des axes stratégiques incontournables pour accompagner l'essor de l'économie algérienne.