Les experts juristes dans le domaine de la lutte contre la contrebande ont appelé, lors d'une rencontre consacrée à l'étude de la nécessité de l'actualisation et de l'unification des textes de lois en la matière. Le thème de la lutte contre cette vente clandestine est sensible, surtout qu'il est intimement lié à la sphère économique dont les enjeux sont énormes. En Algérie, les experts en la matière, surtout les juristes et les hommes de loi, sont en train de chercher comment combler les lacunes qui caractérisent les textes de lois relatifs à la lutte contre la contrebande.

Dans ce registre, les spécialistes du domaine ont mis l'accent sur «l'ampleur de ce phénomène sociétal qu'est ce commerce prohibé et la nécessité de mettre les lois en adéquation avec l'évolution politique, sociale et économique du pays». À ce propos, ils ont insisté pour dire qu' «il est temps de mettre à jour et de réviser les lois régissant la lutte contre le phénomène de la contrebande, en évitant la dualité des textes réglementaires en tenant compte de notre vécu, de notre situation politique et économique ainsi que nos spécificités sociologiques», ont-ils asséné lors de cette rencontre dédiée à ce phénomène tentaculaire qui menace l'économie du pays et participe à la déstabilisation de nos frontières et de la région. Le professeur à l'Ecole supérieure de la magistrature (ESM), Ahcène Bouskia, lors des débats, a rappelé «l'importance de cette rencontre visant à mettre en relief les impacts négatifs de la contrebande sur l'économie nationale, les problèmes d'ordre social et sécuritaire qu'elle peut générer, en dépit des mesures prises aux niveaux local et national pour lutter contre la contrebande», a-t-il expliqué. Hormis les textes de lois qu'il va falloir mettre en oeuvre et réviser, il y a d'autres moyens qui doivent être renforcés, afin de donner un véritable sens à la lutte contre la contrebande et essayer de diminuer son ampleur au sein de la société. Les spécialistes, les experts et les professionnels de ce domaine exigent d'asseoir «la sensibilisation et la mobilisation de la société pour venir à bout de ce phénomène», comme un outil pédagogique à côté de la révision incontournable des textes de lois. Il y a d'autres moyens, techniques et d'ordre opérationnel, à savoir d'inciter «les pouvoirs publics à la création d'une Commission nationale multisectorielle chargée de résoudre les problèmes liés à l'application des textes relatifs à la juridiction douanière sur le terrain», ont-ils exigé. Ce comité doit être mis en branle afin de «cerner les problèmes liés à l'application des textes de lois sur le terrain et la mise à jour de ces textes, en conformité avec l'évolution de la société algérienne dans différents domaines (social, technologique, économique et autres)», explique-t-on. La lutte contre la contrebande nécessite des moyens techniques et juridiques efficaces afin d'atteindre l'objectif escompté, à savoir la mise hors d'état de nuire de cette calamité qui cible l'économie nationale et favorise l'élargissement du crime organisé.

L'Algérie ne cesse d'adapter ses lois en fonction de l'évolution des phénomènes qui menacent sa stabilité économique et politique, surtout au niveau de ses frontières en particulier et dans la région en général.Le renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et spécialement les zones éloignées des postes de contrôle et la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu'opérationnel sont des points essentiels pour lutter d'une manière méthodique contre cet évènement.

Le citoyen constitue le pivot de la lutte contre les transactions frauduleuses. Dans ce sens, il est appelé à contribuer à la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de ces marchandises.

Certes, la nécessité d'actualiser et d'unifier les textes de lois s'impose comme option inéluctable, mais l'implication citoyenne et la rigueur des pouvoirs publics sont les atouts majeurs dans cette lutte contre ce fléau.