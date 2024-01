On les voit au quotidien, parfois sans s’en rendre compte. Pourtant, ils représentent de nos jours un chaînon indissociable de notre quotidien, environnement et de notre économie nationale aussi. Ce sont les collecteurs de déchets qui activent sous l’ombre de l’informel. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a pris une mesure très encourageante en leur faveur.

«Les collecteurs de déchets professionnels seront exonérés des taxes », a affirmé, hier, Faiza Dahleb, la ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, en réponse à une question de L’Expression, au forum d’El Moudjahid. Une vraie bouée de sauvetage pour cette catégorie de jeunes qui attendaient une action concrète de la part de l’État. En fait, la première responsable du secteur a profité de l’occasion pour défendre son bilan et recadrer indirectement certains de ses détracteurs, répondre à juste titre à ceux qui accusent les responsables concernés par les dossiers en lien avec l’environnement d’être «complètement déconnectés». Il existe un projet pour la labellisation du ciment algérien qui sera fabriqué sous le respect de l’environnement, conformément aux nouvelles exigences internationales en la matière. De retour aux nouveautés internes, il en ressort des déclarations de la ministre que le principe du pollueur payeur a été revisité.

Les industriels et les opérateurs économiques pollueurs devront dorénavant mettre la main à la poche. «La responsabilité de ces derniers a été élargie», comme expliqué par la ministre. Un exemple qu’elle cite pour faire savoir que les choses sont en train de se mettre en place. La ministre a révélé également que près de « 123 entreprises industrielles activent actuellement au niveau des espaces entourant oued El Harrach , 84 entreprises sont accompagnées actuellement dans la gestion de leurs déchets déversés dans les eaux de l’oued ».

«Les eaux prétraitées par les unités industrielles sont acheminées vers la station d’épuration des eaux usées de Baraki, où sont traités 200 mille m3 /jour d’eau de la wilaya d’Alger ». «Le projet d’aménagement de l’oued El Harrach sera réceptionné en mars prochain», a-t-elle encore révélé.

L’État a mis le paquet sur ce projet. «Une enveloppe de l’ordre de 7 milliards de DA a été consacrée pour sa réhabilitation», a-t-elle révélé. Il s’agit de l’un des projets phares inscrits dans le programme du département de l’Environnement et des Énergies renouvelables abordés par la ministre. Un projet qui « matéralise » la volonté des autorités publiques d’aller de l’avant avec la transition énergétique. «Ce projet qui était autrefois source de désagréments pour les riverains, à cause de la pollution qui avait même influé sur l’activité aérienne de l’aéroport Houari Boumediene, a été équipé d’installations conséquentes pour produire du gaz de méthane issu du processus de décomposition des déchets enfouis de la décharge», a-t-elle expliqué. Il s’agit donc d’un bon point marqué par l’Algérie, qui a également « éradiqué 2000 décharges anarchiques », a souligné Faiza Dahleb. Toujours sur ce registre la ministre a fièrement annoncé que «l’Algérie a honoré ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale en matière de protection de l’environnement ».

L’Algérie «n’est historiquement pas responsable du réchauffement climatique car le taux des émissions n’est aucunement comparable avec celui des autres pays», a-t-elle davantage martelé.