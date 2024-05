La volonté politique c'est souvent ce qui a manqué à ceux qui ont présidé à la destinée du pays pour donner un nouveau cap, à l'économie nationale. Cela n'est certainement pas faux. Mais lorsque l'audace vient à faire défaut, il y a comme une pièce du puzzle manquante qui devient indispensable pour mettre la machine en branle. Deux caractéristiques qui particularisent la gestion des affaires du président de la République qui a su donner à l'économie nationale, en l'espace de moins d'un mandat, cet élan qui doit l'affranchir de son pétrole, de sa dépendance au secteur des hydrocarbures. Un déclic! La dépendance quasi totale de l'économie nationale à la rente pétrolière «est fatale pour l'intelligence et l'esprit d'initiative», déclarera Abdelmadjid Tebboune. Cela marquera les esprits et donnera le feu vert à des projets d'envergure dont il sera pionnier. C'est en effet sur son initiative que sera ouverte la piste minière.

Ghar Djebilet

Celle du gisement de fer de Ghar Djebilet, notamment qui doit consacrer le nouveau modèle économique vers lequel tend le pays. Un choix qui s'est imposé au vu de ses réserves estimées à 3,5 milliards de tonnes, mais aussi parce qu'il donne un nouveau cap à l'économie nationale qui peut aussi compter sur des réserves de phosphates d'environ 2,2 milliards de tonnes qui la hissent au 3e rang mondial. À côté du gisement de zinc-plomb d'Amizour (Béjaïa). Un projet structurant qui doit l'ériger en pôle industriel et permettre au pays de se placer parmi les principaux producteurs mondiaux de ces ressources. Le massif d'oued Amizour renferme, en effet, un gisement plomb-zinc d'importance mondiale avec des réserves estimées à 68,6 millions de tonnes. Soit plus d'un tiers des réserves mondiales.

L'exploitation du phosphate doit, en ce sens, jouer un rôle de premier ordre et servira vraisemblablement de locomotive à ce nouveau départ qui doit être insufflé à l'économie nationale bridée, chevillée, pieds et poings liés, à son pétrole. L'Algérie recèle des réserves exploitables à plus de 3 milliards de tonnes dans les mines de Bir El Ater (Tébessa). Ce qui constitue une opportunité pour développer une industrie métallique et manufacturière à valeur ajoutée. La transition énergétique, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert..., seront des filières érigées en priorités. Un projet tentaculaire, «révolutionnaire». Il s'étend de la généralisation, au titre de la lutte contre le gaspillage, de l'éclairage performant dans le secteur du bâtiment, à un partenariat stratégique avec des partenaires étrangers, pour la mise en oeuvre d'un Plan national de l'hydrogène vert, notamment.

Hydrogène vert

Un chantier en marche depuis la validation des 77 offres pour la réalisation de 3 000 MW d'énergie solaire. Il consiste en la réalisation de quinze centrales solaires photovoltaïques, à travers douze wilayas, avec une puissance unitaire qui varie entre 80 et 220 MW, outre la réalisation d'installations de raccordement au réseau d'électricité. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de production de

15.000 MW d'électricité solaire photovoltaïque à l'horizon 2035, initié par le président de la République. La transition énergétique vers les énergies nouvelles et renouvelables est, faut-il le rappeler, une des actions phares du gouvernement. Celle de la production d'énergie à partir de l'hydrogène y occupe une place centrale. Une première depuis l'indépendance.

Comme c'est le cas pour les exportations hors hydrocarbures qui ont «explosé» passant de quelque 2 milliards de dollars bon an, mal an à près de 8 milliards de dollars. Il est impératif d'augmenter les «exportations hors hydrocarbures à 5 milliards de dollars, d'ici fin 2021», contre les 2 milliards de dollars actuels, avait déclaré Abdelmadjid Tebboune à l'ouverture de la Conférence nationale sur le plan de relance pour une économie nouvelle, qui s'est tenue en août 2020. Le challenge a été relevé. Celui qui concerne la numérisation bat son plein. Le président de la République s'est solennellement engagé à mettre le holà à l'ère de l'approximation et des statistiques imprécises.

La puissance économique d'un État est sous-tendue de chiffres et de statistiques précis et réels, loin des données approximatives, avait déclaré, le 28 février, le président de la République. Un message que le ministre des Finances, Laâziz Faid, a fait parvenir aux responsables de l'Office national des statistiques lors d'une visite qu'il a effectuée, jeudi dernier, au siège de l'ONS. Quatre chantiers en tout qui valent leur pesant d'or. Ils porteront l'empreinte du président de la République.