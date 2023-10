Élevé au rang de secteur stratégique, à l'issue du Conseil des ministres du mois de février 2022, le rail est devenue la priorité du président de la République. Dénonçant les lenteurs et les tergiversations, le chef de l'État avait fait montre d'une intransigeance particulière, à l'égard des délais prolongés dans les projets d'études et de réalisations et de modernisation du rail en Algérie. Un plan national à court terme, comprenant la liaison de plusieurs régions du pays au réseau ferroviaire, a été lancé comprenant des tracés de 6000 km, pour atteindre les 15000 km sur le moyen terme, selon les propos du ministre des Transports et des Travaux publics, Lakhdar Rakhroukh, lors des travaux du forum algéro-turc en septembre dernier. Lors de sa visite en Algérie, à la faveur de la XXe session du dialogue des ministres des Affaires étrangères afro-nordiques, la directrice exécutive de l'agence de développement de l'union africaine (Auda-Nepad), Mme Nardos Bekele-Thomas devait saluer «le rôle prépondérant de l'Algérie et son soutien au renforcement et au développement des infrastructures des pays du continent à travers ses engagements constructifs en matière d'infrastructures», notamment le réseau ferroviaire. Du coup, le secteur, ces derniers mois, ressemble davantage à une fourmilière, surtout avec l'annonce du mégaprojet de rail reliant les carrières de Ghar Djebilet au nord du pays. Placées sous le sceau de l'urgence nationale, les études techniques de projets structurants, en vue de l'extension du réseau ferroviaire du nord au sud du pays entre Alger-Tamanrasset-Adrar ont été lancées immédiatement. L'idée étant aussi de connecter le réseau ferroviaire domestique à celui continental, via le Mali, la Libye et le Nigeria, sur une distance de plus de 12400 kilomètres. Pour ce faire, le secteur a imaginé une connexion, à travers cinq grands corridors. Un premier corridor s'étendant sur une distance de 2 439 km, à partir d'Alger, en passant par Boughezzoul, Laghouat, Ghardaïa, Ménéa, In Salah, Tamanrasset jusqu'à la frontière algéro-nigérienne. Vient ensuite le deuxième corridor qui s'étend sur une distance de 2 210 km, reliant la capitale de l'Ouest Oran, aux frontières algéro-maliennes, en passant par Béchar, Adrar et Bordj Badji Mokhtar. Les mines de Ghar Djebilet, figurant dans le troisième corridor, seront reliées par la zone portuaire d'Arzew, en passant par Béchar et Tindouf sur une distance de 1650 km. L'est du pays compris dans le quatrième corridor, englobera Jijel, Constantine, Batna, Biskra, Touggourt, Hassi Messaoud, Illizi et Djanet sur une distance de 2275 km. Enfin le cinquième corridor reliera Annaba à Touggourt sur une distance de 780 km, en passant par Souk Ahras, Tébessa et Djebel Onk, El Oued. Dans ce contexte précis, il est important de souligner que le projet de ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset connaît d'importantes évolutions, selon les informations dont nous disposons. Ainsi, on croit savoir qu'un tronçon de 58 km est en cours d'exploitation, alors que les études qui sont en cours, concernent 895 km. Sur un autre chapitre, les travaux qui sont en cours, concernent un tronçon de 250km, alors que des études sont en préparation pour ce qui est de 650 autres km. Par ailleurs, 153 kilomètres font l'objet de préparation des travaux et 400 km font également l'objet d'une inscription de projets auprès du ministère des Transports et Travaux publics. Sur un autre registre, l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Insref), dévoile les points de situations de réalisation des chantiers lancés çà et là, à travers le pays, histoire d'assurer une bonne communication autour des projets lancés dans le secteur. Ainsi, on apprend que la nouvelle ligne Boughezzoul, Djelfa, Laghouat est achevée et sera prochainement exploitée par la Société nationale des transports ferroviaires. Sur un autre registre, on annonce que les travaux se poursuivent pour moderniser et doubler la ligne minière Est s'étendant sur une longueur de 422 km dans le tronçon reliant Djebel Onk et Oued Kebrit.