Présentes en Algérie depuis le début des années 2000, les grandes surfaces, arrivent à ouvrir leur enseigne, mais ne se développent pas. Elles n'arrivent pas à se multiplier et demeurent par le nombre, insuffisantes pour couvrir un marché qui avoisine les 50 millions d'habitants. On compte près de 20 hypermarchés, actuellement en Algérie, pour 300 supermarchés. Quelles sont les raisons qui ont fait que la grande distribution stagne, et n'arrive pas atteindre un taux de couverture, susceptible d'engendrer la concurrence et la dynamique, qui aurait servi à la propulser au-devant de la scène? Elles demeurent multiples et diverses, et s'articulent autour d'un manque flagrant d'infrastructures réservées à cette activité. On compte sur le territoire national une occupation substantielle sur les grandes villes, avec des représentations qui ne répondent pas aux besoins de la consommation. Effets directs d'une gestion bancale durant les dernières décennies, particulièrement chargée de bureaucratie, de lenteurs administratives, et d'une absence d'une vision globale d'investissement. À cela s'ajoutent un obstacle majeur, celui de la disponibilité du foncier économique. D'où les difficultés chroniques que rencontraient les investisseurs, pour mettre sur pied leurs activités. Il faut savoir que pour créer une grande surface, il faut disposer d'un espace de vente compris entre 300 et 2 500 M2, d'un parking et l'obligation de réserver au moins 30% de leur surface de vente à la commercialisation des produits nationaux. Des conditions certes nécessaires, mais les procédures pour y accéder étaient trop lentes, pour créer un engouement conséquent. D'où les retards qui ont engendré des manques à gagner irréversibles, dans la mesure où, ces années d'implantation auraient pu servir à développer une culture solide de la franchise, et de la coopération entre les producteurs et les grandes surfaces, développer une concurrence qui aurait profité au consommateur, et porter les productions des produits de large consommation, à la vitesse supérieure. C'est précisément l'apport majeur des grandes surfaces, dans une société de consommation. Elles peuvent à ce titre, représenter une clé pour l'économie nationale, et intervenir dans le développement de plusieurs secteurs d'activité. Des schémas de développement qui ont trouvé un essor certain dans les pays voisins, et dans les économies en phase d'émergence. Ces derniers se sont basés sur le développement des grandes surfaces, à travers la proposition d'une expérience différente pour le consommateur, où l'offre est claire, avec des prix compétitifs, synonymes d'un confort d'achat qui repose tant sur la disponibilité des produits que sur la qualité. Des paramètres qui ne peuvent être atteints qu'à travers une forte présence des grandes surfaces, pour créer une dynamique où tous les acteurs, en l'occurrence, les producteurs, les investisseurs et les consommateurs y trouvent leurs comptes. C'est cette configuration économique et commerciale, qui aurait pu s'installer en Algérie depuis des années. Ce n'est qu'avec l'arrivée, ces dernières années, des nouvelles dispositions juridiques en matière d'investissement, de gestion du foncier économique, et les mesures de facilitations parafiscales et administratives, que subsiste l'espoir de voir cette activité atteindre des résultats susceptibles d'impacter positivement l'économie nationale. Il y a lieu d'admettre que les enjeux sont stratégiques, et s'indexent à la nouvelle politique économique adoptée par les pouvoirs publics. Le développement des grandes surfaces, demeure synonyme de régulation du marché de la consommation, mais également de celui de l'approvisionnement. Auquel s'ajoutent les effets d'augmentation des productions, qui accompagnent naturellement les principes de l‘offre et de la demande. Cela étant, les grands mouvements économiques s'accompagnent souvent de risques qui peuvent produire des dégâts collatéraux. Dans ce cas de figure, l'émergence d‘un réseau fort de grandes surfaces, ne devrait pas se faire au détriment des petits commerces et métiers. Leur disparition peut avoir des conséquences désastreuses sur le développement des collectivités locales. D'où l'importance d'une vision qui favorise l'aboutissement à un équilibre entre l'importance de répondre aux besoins de la consommation à travers le développement des grandes surfaces, et le maintien d'une dynamique commerciale diversifiée, pour un développement durable.