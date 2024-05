Cette maladie chronique de l'intestin est le résultat de l'inflammation totale ou partielle du tube digestif. Elle touchait d'autant plus les adultes que l'on a, durant des décennies durant, été plus que convaincus que cette pathologie épargnait les autres catégories.

Connue sous l'abréviation de «Mici», elle a, depuis sa découverte, constitué l'un des sujets de recherche pointue qui se poursuivent, ceux-ci sont menés par des spécialistes, des médecins spécialisés dans la gastro-entérologie.

«Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, en particulier la maladie de Crohn, apparaissent à des âges de plus en plus précoces», ont affirmé et réaffirmé des spécialistes ayant pris part au 3ème Séminaire d'hépato-gastro-entérologie et d'endocrinologie pédiatrique de l'Ouest, à Oran. Organisée par l'association Healthy Children Project, ladite rencontre de deux jours a servi de tribune pour aborder plusieurs thématiques concernant la santé de l'enfant, notamment l'hépato-gastro-entérologie et l'endocrinologie pédiatrique. Cette réunion a été marquée par des communications pointues qui ont été animées par de nombreux spécialistes, algériens et étrangers.

Éloquents sont les chiffres qui ont été révélés par la cheffe du service de gastro-entérologie et de nutrition pédiatrique à l'hôpital pédiatrique de Canastel et présidente de l'association Healthy Children Project, la professeure Mimouna Bessahraoui. Elle a indiqué que «pas moins de 200 enfants âgés de moins de 15 ans font l'objet de suivi depuis 2014», soulignant que «les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin se caractérisent par des douleurs abdominales chroniques, des diarrhées et des traces de saignement dans les selles, et impactent souvent la croissance de l'enfant». «Il s'agit de maladies sous-diagnostiquées, surtout quand elles apparaissent à des âges précoces», a expliqué la même spécialiste.

Ladite responsable a ajouté que «ces maladies touchaient, avant, les adolescents, mais aujourd'hui nous assistons à des apparitions de plus en plus précoces, y compris chez des enfants de moins de six ans».

Le crohn est une maladie lourde à porter quotidiennement qui est toutefois prise en charge.

La professeure Bessahraoui a affirmé que «le traitement repose sur la prescription des remèdes basés sur les biothérapies», précisant que «les traitements sont disponibles en Algérie depuis quelques années».

Abordant la question liée à la cause provoquant cette maladie, le docteur Christine Martinez Vincent, praticienne à l'hôpital universitaire Robert Debré de Paris, a, pour sa part, révélé «l'augmentation de l'incidence de ces maladies dans les pays industrialisés du Nord». Par là même, elle a souligné que «les études établissent des liens entre ces maladies et la consommation d'aliments ultratransformés, tels que le sucre, les viandes rouges et les additifs alimentaires, entre autres».