La coopération énergétique constitue un des piliers de la relation qui lie l'Algérie à la Russie. Un domaine qui suscite l'intérêt de grandes compagnies mondiales. Plusieurs sociétés étrangères affichent leur volonté d'investir dans le secteur des hydrocarbures en Algérie, à la faveur des avantages accordés par la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Les grandes entreprises russes de pointure internationale ne sont pas en reste. Elles sont présentes, en force (Lukoil, Gazprom) depuis de nombreuses années sur le territoire national et comptent densifier leur partenariat avec le géant pétro-gazier national Sonatrach. C'est le cas de la compagnie «Zarubezhneft», dont une délégation a été reçue par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Mines, Abdelkrim Aouissi. Les deux parties ont passé en revue les opportunités d'investissement dans le domaine des hydrocarbures en Algérie, en matière de développement des champs pétroliers et de la production des équipements, notamment. La rencontre avec la délégation de la compagnie «Zarubezhneft», conduite par le vice-président de la compagnie chargé du développement des affaires, directeur des projets internationaux, Terentyev Vycheslav, s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie et de cadres du ministère, a indiqué un communiqué du ministère. Sur quoi ont porté les discussions? Les deux parties ont abordé lors de cette rencontre, la relation existant entre Sonatrach et la compagnie russe, ainsi que les perspectives de son développement, notamment à travers le mémorandum d'entente signé entre les deux compagnies dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, indiquent les services du département ministériel de Mohamed Arkab. Les possibilités de coopération et les opportunités d'investissement disponibles dans le domaine du développement des champs et la production locale des équipements de l'industrie pétrolière et gazière, la promotion du produit local, outre la réduction des émissions et la capture du carbone, ont également été au menu de ce rendez-vous. Il faut rappeler que Zarubezhneft est une société pétrolière basée à Moscou et spécialisée dans l'exploration, le développement et l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz en dehors du territoire russe. Sa coopération avec la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach ne date pas d'hier. Les deux parties avaient, en effet, signé en avril 2020 un mémorandum d'entente dans le but de relancer l'activité d'exploration en partenariat et un juste partage des risques dans cette activité capitalistique. Une année qui a été particulièrement prolifique pour le pays en conclusions de protocoles d'entente. Le 16 mars, Sonatrach avait annoncé la signature d'un mémorandum avec la compagnie américaine Chevron, pour engager des discussions sur les opportunités concernant l'exploration, le développement et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie. Le groupe pétro-gazier a également signé avec Exxon Mobil un mémorandum d'entente le 20 avril 2020. Pour rappel, une délégation d'experts pétroliers de la compagnie américaine a rencontré des responsables et experts de Sonatrach les 25 et 26 septembre 2019, pour étudier les domaines de partenariats à cibler. Le 4 mai 2020, Sonatrach a conclu un mémorandum avec la société russe Lukoil pour engager des discussions en vue d'identifier les possibilités pour les deux parties d'intervenir conjointement dans des opérations d'exploration et de production d'hydrocarbures. Autant d'accords qui confirment l'attractivité retrouvée du domaine minier algérien.