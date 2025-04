Portée par le lancement de projets structurants ces dernières années, la nouvelle dynamique de l’industrie pharmaceutique se confirme. L’objectif étant de relever les défis du secteur en vue de renforcer la production locale de médicaments. C’est dans ce contexte que le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, a reçu, mardi dernier, une délégation de haut niveau d’hommes d’affaires saoudiens, avec lesquels il a évoqué «les opportunités de coopération et d’investissement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, ainsi que les perspectives de son développement et l’exploitation des possibilités de partenariat et d’investissement en Algérie», précise le communiqué du ministère. Plus qu’une confirmation, le développement du partenariat dans le domaine renseigne sur une vision à long terme axée sur le renforcement des capacités locales de production. Toute la problématique réside dans la réduction des volumes d’importation en faveur de l’édification d’un tissu d’entreprises et de laboratoires aptes à répondre aux besoins nationaux. C’est précisément cette transition qui représente l’importance du défi majeur du secteur. Au demeurant, l’état des lieux évoqué par le ministre fait état d’un parc pharmaceutique comptant 213 entreprises de production de médicaments, soit une couverture du marché local à hauteur de 75%. Il faut souligner que la majorité de ces entreprises recourent à l’importation pour s’approvisionner en matières premières et en intrants, représentant une liste d’importation de 129 produits pharmaceutiques. C’est l’essence même du challenge du secteur. Autrement dit, l’objectif réside dans le passage de l’importation de ces produits à leur production localement. Au-delà de répondre aux besoins, ce défi reflète également l’importance des perspectives et l’opportunité qui s’offre aux investisseurs et opérateurs économiques, d’autant plus que les nouvelles dispositions juridiques et économiques offrent un environnement d’investissement des plus avantageux et l’accompagnement de l’État étant basé sur l’impératif de réduire les délais de traitement des dossiers d’enregistrement des médicaments et d’alléger les procédures de conformité des dispositifs médicaux. À cela s’ajoutent les effets de la simplification des processus d’investissement et de création d’entreprises. Dans le même contexte, la décentralisation de l’administration, le développement des guichets uniques de l’Aapi et les avantages fiscaux et parafiscaux mis en place demeurent des arguments forts de l’attractivité du secteur. À Cela s’ajoutent la présence en Bourse de grandes unités de production, à l’image de Saidal qui confirme l’importance du marché local. Les parts de ce groupe sont on ne peut plus visibles et gravitent autour de l’activation des leviers nécessaires pour la production locale de produits stratégiques, tels que les matières premières, les réactifs et les substances actives. Des éléments qui constituent la base de la production des médicaments ciblés, d’où l’importance d’inciter et d’encourager les opérateurs à investir dans le secteur en vue de relever les défis de l’heure et de conférer à l’industrie pharmaceutique algérienne de se hisser au rang de leader en Afrique. Cela étant, il convient de souligner que le secteur enregistre des avancées notables, lui permettant de se lancer durant l’année en cours la production de matières premières de 50 produits. Un développement qui n’a pas manqué de réduire la dépendance à l’importation, faisant passer la facture de 3 milliards de dollars en 2012 à 1,2 milliard de dollars en 2022, d’où l’importance aujourd’hui de valoriser ces avancées, à travers la concrétisation de ces partenariats stratégiques, qui se présentent comme des accélérateurs pour la mise sur pied d’une industrie pharmaceutique basée sur l’investissement local.