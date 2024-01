Place à l’entente et à la coopération entre Alger et Madrid, après une brouille diplomatique ayant duré près de deux ans. Même si l’annulation de la décision de «suspension du Traité d’amitié» n’a pas encore été officiellement annoncée, les signes d’un retour à la normale se succèdent. Le tout dernier signal a été donné par l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef) informant que «l’importation des intrants avicoles, en l’occurrence les poussins repro chair, ceux repro ponte ainsi que les œufs à couver, en provenance du royaume d’Espagne est autorisée». Le commerce entre les deux pays reprend graduellement et la détente fut annoncée de la part du chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Les propos tenus par le Premier ministre espagnol, il y a de cela une semaine, confirment une volonté de détente de la part des Espagnols, répit après plus d’une année de froideur. S’exprimant à la 8e rencontre des ambassadeurs et des diplomates espagnols, Pedro Sánchez n’est pas resté vague. Il avait fait les yeux doux à l’Algérie, la qualifiant de «pays ami » et de « partenaire stratégique». La première note de l’Abef annonçant le gel du commerce extérieur avec l’Espagne est, pour rappel, tombée le jour où l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid, le 8 juin 2022. Le pays avait annoncé la suspension du Traité d’amitié avec l’Espagne signé en 2002, dans un communiqué rendu public par la présidence de la République. Une punition pour l’Espagne qui avait décidé de soutenir le plan d’autonomie marocain pour les territoires sahraouis occupés. La sanction imposée par l’Algérie a fait très mal à l’économie espagnole, dont le pays représentait plus de deux milliards de DA en 2021. Les exportations espagnoles vers l’Algérie ont baissé de plus de 80 %. Seules les livraisons de gaz sont maintenues, ce qui a causé un manque à gagner qui se compte en centaines de millions d’euros. Il ne s’agit pas d’un rappel qui entend réveiller les démons entre les deux parties, mais plutôt relever le changement de décor, le basculement d’une situation génératrice de conflits à un état de détente, à la faveur de meilleurs jours entre Alger et Madrid. Et cela surtout puisqu’il s’agit d’une question de principe, non seulement algérien, mais international et surtout, humanitaire. Pédro Sanchez avait choisi son passage en septembre dernier à l’ONU pour acter son retour à la raison. Dans son discours prononcé à la tribune des Nations unies, à New York, le responsable espagnol avait directement évoqué le dossier du Sahara occidental réaffirmant le soutien de son pays à «une solution politique acceptable par les deux parties, dans le cadre de la Charte de l’ONU et des décisions du Conseil de sécurité». Sanchez avait également exprimé le soutien de l’Espagne aux efforts de l’Envoyé personnel du secrétaire général (SG) de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Quelques jours plus tard, précisément le 16 novembre dernier, un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé que « le gouvernement espagnol a donné son agrément à la nomination de Abdelfetah Daghmoum, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du royaume d’Espagne».