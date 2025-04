C’est une réponse à la hauteur de l’événement : crue, nette et précise ne souffrant aucune ambiguïté. Celle-ci est fondée sur des textes réglementaires adoptés dans le cadre de la lutte contre la truanderie commerciale et ses effets pervers. Elle a été apportée en réponse à ces «spéculateurs» n’ayant trouvé rien de mieux à faire que de tenter d’asséner un coup dur aussi bien aux consommateurs qu’aux agriculteurs, en versant complètement dans l’interdit, la spéculation au vu et au vu de tout le monde. La wilaya a, en ce sens, indiqué que «les auteurs de cette incitation ont été arrêtés et feront l’objet de poursuites judiciaires, soulignant que toute tentative de semer la discorde ou de compromettre la sécurité alimentaire sera sévèrement réprimée». En réagissant rapidement, la wilaya d’Oran a tout bonnement fait valoir la force de la loi. Dans sa sortie, il a, en effet, assuré que «la loi sera appliquée avec rigueur et fermeté à l’encontre de toute personne tentant de manipuler le pouvoir d’achat des citoyens ou de porter atteinte aux intérêts des agriculteurs, qui œuvrent sans relâche pour garantir la disponibilité et la qualité des produits agricoles». Cette réponse, précise, crue et nette a été apportée en réponse à la diffusion, par des tierces personnes, d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des individus appelant les agriculteurs à retarder la récolte de la pomme de terre destinée à la consommation, sous prétexte d’une baisse des prix due à une production abondante de la wilaya de Mostaganem.

Pour sa part, le directeur des services agricoles de la wilaya de Mostaganem, Azedine Nouacer a, en commentant la vidéo circulant sur Facebook montrant des individus incitant les agriculteurs à retarder la récolte, déclaré qu’«il s’agissait de spéculateurs n’ayant aucun lien avec la production agricole». Il a également confirmé que toutes les mesures administratives, techniques et sécuritaires nécessaires ont été prises pour traiter cette affaire. Mais qu’est-ce qui a donc motivé ces individus à tenir un tel discours criminel sachant que la spéculation est sévèrement châtiée par la loi ? En apportant des réponses, les autorités locales ont réussi à tirer au clair cette affaire qui n’a pas lieu d’être si ce n’est une velléité quant à commettre un fait criminel. Ces mêmes autorités précisent que «les individus en question sont des courtiers et spéculateurs». D’aucuns n’ignorent les faits pervers de ces agissements et des comportements de ces intermédiaires. En sévissant, ils ne reculent aucunement devant l’objectif qu’ils se fixent. Ou ils tirent d’importants dividendes en s’imposant en tant que maîtres des lieux se croyant détenir le pouvoir des situations. Sinon, ils ne trouvent rien d’autre que pénaliser le marché en créant des situations de disettes. C’est en tous les cas, l’explication qui a également été apportée par la wilaya de Mostaganem, en faisant savoir que ces spéculateurs sont inquiets face à l’abondance exceptionnelle de la production de pommes de terre cette année». Cette inquiétude, traduite par le rendement opulent de la pomme de terre attendu cette année, ce dernier dépasse les 450 quintaux par hectare. Cette production abondante met systématiquement la fin au règne faste de ces charognards qui ont usé et abusé du laisser-aller d’antan durant lequel ils se sont proclamés maîtres des situations, en imposant les prix applicables. De telles situations exceptionnelles font l’objet des mesures exceptionnelles d’autant plus qu’aucune situation ne dure. La fin de ces charognards a donc sonné. Bien plus, ils sont pourchassés jusqu’à leurs derniers retranchements puis rattrapés par la force de la loi leur interdisant de s’approcher du marché, ni de près, ni de loin, ni de s’exprimer plus jamais sur les cours du prix des produits. Faute de quoi, les peines applicables sont lourdes en plus de lourdes amendes imposables.

Ils sont répartis un peu partout dans les très spacieuses fermes, aux terres fertiles et nourricières de la wilaya de Mostaganem. Il s’agit de ces fellahs spécialisés dans la production de la pomme de terre. Apportant, eux aussi, des réponses à la hauteur de l’événement, ils rassurent sur l’abondance de la récolte et dénoncent les rumeurs infondées. Les producteurs de pommes de terre de la wilaya de Mostaganem, notamment dans la région de Sirat, ont unanimement à faire valoir «l’abondance de la production locale et réfuté les rumeurs malveillantes circulant sur les réseaux sociaux». Ils ont salué les efforts de l’État en matière de soutien et d’accompagnement, qui ont eu un impact positif sur l’augmentation de la production, particulièrement grâce également aux importantes précipitations enregistrées cette saison. Par ailleurs, ces mêmes producteurs prévoient également une baisse des prix dans les tout prochains jours. Dans une autre déclaration officielle, le directeur des Services agricoles de la wilaya de Mostaganem, Azzedine Nouacer, a précisé que «la saison agricole en cours enregistre une production locale abondante de pommes de terre, dépassant les 400 quintaux par hectare», soulignant que «la campagne de récolte progresse de manière soutenue et se poursuivra jusqu’à la mi-août, couvrant déjà plus de 2100 hectares». Il a ajouté que «le produit récolté est de haute qualité, exempt de maladies et conforme aux normes techniques, grâce au soutien continu de l’État et aux efforts d’accompagnement».