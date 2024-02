Les entreprises du paystournent-elles le dos aux start-up algériennes dans leurs démarches respectives de digitalisation 5.0? La question mérite d'être posée, au vu du rush, en règle, exercé par une armada de sociétés mixtes et étrangères, proposant des solutions digitales intégrées, avec à la clé des mesures incitatrices, plus ou moins, attractives. Nombre de sociétés algériennes ont choisi de confier la digitalisation de l'ensemble du process de production et de gestion à ces sociétés étrangères ou semblent sur le point de le faire. L'astuce de ces sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) et les solutions software, étant l'organisation de sessions de formation, des séances de présentation, de workshops et autres formules, en vue de séduire les patrons de grandes sociétés algériennes. Ainsi, l'on propose des solutions de digitalisations clés en main, pour les entreprises à la recherche de systèmes de modernisation de la gestion et de la production. Ces sociétés étrangères proposent une série de solutions et de produits software prêt à l'usage, touchant différents aspects du management, à savoir la gestion de toutes les ressources par le biais d'un seul et même programme. Des solutions intégrées qui proposent la mise en place et l'automatisation de base de données de gestion de volets multiples, comme la paie sous ses différentes facettes, les ventes, la génération de factures et de bons de commande, d'achat, de livraison, devis, gestion et suivi du portefeuille de clientèle et fournisseurs, gestion des stocks, etc. Cela au détriment aussi d'un éventail de start-up algériennes, nouvellement créées et qui n'ont rien à envier à ces entreprises. On ne parle pas de ces start-up qui partent s'installer ailleurs, sur d'autres écosystèmes plus développés et rodés. Parmi ces dernières, certaines arrivent à faire des miracles et à proposer ailleurs, des solutions innovantes que certaines entreprises européennes de bonne renommée ont adopté, sans difficulté aucune. En plus des appréhensions d'une grande part d'hommes d'affaires et d'entreprises algériennes, familiales, qui recourent à la digitalisation, certains ne font pas confiance au potentiel des jeunes startupers locaux, pour leur confier la digitalisation de leur outil de production. Du coup, l'on se retrouve face à un réel paradoxe. Des start-up développant des solutions informatiques ingénieuses, qui ne trouvent pas preneur en Algérie. En face, des entreprises qui, soit ne croient pas réellement aux vertus et au bien-fondé de la digitalisation, soit ne font pas confiance aux start-up algériennes pour moderniser leurs outil de production. Chemin faisant, certaines de ces start-up algériennes arrivent à décoller ailleurs et à trouver des fonds qui lui permettent de faire évoluer leur potentiel technologique et d'innovation. Une affaire d'écosystème.

Aujourd'hui, il apparaît vital de procéder à des réaménagements et à des révisions judicieuses, afin de trouver le juste milieu et de remédier à cette situation.

L'attractivité du secteur des start-up n'est plus à démontrer en Algérie. Sous l'impulsion de Tebboune, le secteur a réalisé un bond considérable en matière de création de ces entités économiques, aidé en cela par le secteur de l'enseignement supérieur, qui a boosté ce programme. La dynamique qui a suivi les décisions politiques prises dans le sens d'une revitalisation de ce secteur, auront permis de concrétiser des centaines de microprojets porteurs de valeur ajoutée pour l'économie nationale, dans divers domaines. Mais la question, aujourd'hui, reste entière. Comment faire pour se prémunir contre ces failles à ne pas négliger et comment renforcer l'écosystème national pour une émancipation totale et exhaustive de ces start-up?