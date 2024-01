Le secteur des start-up en Algérie a été marqué en 2023 par une évolution illustre à la faveur de mesures d’accompagnement et de textes législatifs qui ont incontestablement donné un décollage sans pareil à l’entrepreneuriat basé sur la connaissance et l’innovation. C’est dans cette dynamique de continuité, que le chef de l’exécutif de la wilaya de Constantine Abdelkhalek Sayouda, a tenu à être présent à l’université 3 sise à la nouvelle ville Ali Mendjeli, afin de présider un important évènement relatif aux activités d’une manifestation scientifique intitulée « L’université de Constantine, une université innovante dans une Algérie émergente. »

Comme souligné, l’université 3, Salah Boubnider, a abrité au niveau du technopôle « Constantine Hill », cette manifestation, placée sous le slogan « We innovate ». Celle-ci s’inscrit dans le cadre de l’implantation de projets innovants et de start-up dans le technopôle. Elle intervient pour répondre aux instructions, voire des décisions du président de la République, qui a appelé à faire de l’université le moteur du développement et de l’économie nationale.

Cet évènement qui a été marqué par une grande participation intervient également dans la stratégie tracée par l’État pour stimuler plus concrètement le développement économique. Et sans nul doute qui va permettre « la création de richesses et d’emplois ».

Cette manifestation qui n’est pas la première organisée à Constantine et par la même université où pas moins « de 34 décisions de domiciliation et attestations d’hébergement ont été attribuées aux porteurs de projets innovants et aux start-up », a-t-on appris dont « 26 ont été accordées aux nouveaux diplômés de cette année ayant obtenu la mention « projet innovant » délivrée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ».

Ce nombre s’ajoute aux dix projets implantés l’année dernière au technopôle de Constantine. Ils ont obtenu des bureaux pour 2 ans, ainsi qu’un accompagnement spécialisé.

En plus d’encourager les étudiants et porteurs de projets, cette manifestation vise à aider ceux-là même à concrétiser leurs objectifs et les assister pour pouvoir animer leurs ambitions, afin « de créer des entreprises innovantes et des start-up contribuant à la valeur ajoutée de l’économie nationale », a souligné un des participants. C’est pour cette raison que cet évènement a été une opportunité porteuse de signatures de plusieurs conventions entre « Constantine Hill » et ses partenaires. On citera à titre d’exemple « la convention entre le bureau du Conseil du renouveau économique algérien (Crea) et l’Agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique (Anvredet) ».

Le rôle des start-up est de plus en plus considérable et consiste à ne plus en douter dans son importance dans les processus d’innovation et par conséquent dans la croissance économique, bénéficiant d’un avantage pour le développement réussi d’innovations radicales, d’où la présence du représentant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du recteur de l’université, ainsi que de la communauté universitaire et des partenaires socio-économiques du plateau de Constantine en plus des autorités locales, civiles et militaires.