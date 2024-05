Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a affirmé, aujourd'hui à Alger, que les textes d'application relatifs au secteur avaient été finalisés et "seront publiés successivement dans les prochaines jours".Dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Laagab a précisé que le ministère "a achevé l'élaboration de tous les textes d'application relatifs au secteur dans les délais fixés par le président de la République".Lesdits textes concernent les deux autorités de régulation, le Conseil d'éthique et de déontologie, outre le statut particulier du journaliste et le cahier des charges relatif à la communication audiovisuelle, a-t-il ajouté.Laagab a rappelé, à cette occasion, que "les différentes instances prévues dans la loi organique relative à l'Information seront installées", précisant que son département avait "entamé l'aménagement des sièges de ces instances".Il a également fait état du "début, à la mi-avril dernier, de l'adaptation de l'activité des journaux de la presse électronique et papier aux nouvelles lois et dispositions régissant l'activité de la presse en Algérie", évoquant "la réception des dossiers de création de nouveaux journaux, conformément au nouveau système de déclaration".Laagab a précisé, à ce propos, que "les éditeurs ayant déposé leurs dossiers au niveau du ministère de la Communication ont récupéré séance tenante les autorisations".Dans le même sillage, le ministre a révélé que le cahier des charges relatif aux services de communication audiovisuelle sera examiné lors de la prochaine réunion du Gouvernement.